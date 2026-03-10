中央氣象署今（10）日清晨6時30分發布低溫特報，表示受到大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，今日清晨至上午新北、桃園及金門局部地區有10度以下氣溫發生的機率，其他地區早晚亦寒冷，提醒民眾多加注意保暖。此外，氣象署也發布大雨特報，受東北風影響，基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，一定要多加注意天氣變化。
🟡低溫特報
📌影響時間：10日清晨至上午
📍黃色燈號：新北市、桃園市、金門縣。
🟡大雨特報
📍警戒地區：基隆北海岸、新北市（基隆北海岸）、宜蘭縣。
🟡強風特報
📌影響時間：10日晨至11日晚上
📍黃色燈號：桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣、澎湖縣、連江縣、金門縣。
中央氣象署預報員賴欣國表示，今（10）日清晨氣溫明顯偏低，國一S082K測站測得最低溫僅10.3°C，台北也降到12.7°C，已接近強烈大陸冷氣團的標準。
受到華南雲雨區持續東移影響，今天上半天北部、東半部、恆春半島及中南部山區都有局部短暫降雨，中南部平地在清晨至上午也可能出現零星雨勢；到了下午之後水氣逐漸減少，僅東半部、恆春半島與西半部山區仍有局部降雨，其餘地區轉為多雲天氣。
氣溫方面，冷氣團持續影響，中部以北及東北部低溫約12至14°C，其它地區約15至17°C；白天北台灣高溫僅14至16°C，其餘地區約18至20°C，高屏地區可達22至23°C。離島方面，澎湖約16至18°C、金門12至16°C、馬祖9至11°C。
氣象署提醒，這波冷空氣有機會達到強烈大陸冷氣團等級，民眾需注意保暖。本週仍將有兩波冷空氣南下，預計11日清晨在冷氣團與輻射冷卻作用下氣溫仍低，但白天起冷空氣逐漸減弱，各地氣溫回升，日夜溫差也會變得明顯。
資料來源：中央氣象署
