美國與以色列聯手對伊朗實施軍事行動後，中東局勢高度緊張，近日又傳出在澳洲參加亞洲盃的伊朗國家女子足球隊，因為有隊員拒絕唱國歌，引發外界對她們返國後人身安全的擔憂。有消息指其中5人已向澳洲申請政治庇護，美國總統川普（Donald Trump）也在社群平台發文幫腔，籲請澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）務必同意。
川普9日先是在社群網站發文，聲稱澳洲在人權議題方面，正在犯下「可怕的錯誤」，認為澳洲政府不應讓伊朗女足成員被強行遣返，因為她們有可能被德黑蘭政權殺害，呼籲澳洲總理應該給予政治庇護，還說若澳洲不願意，美國願意接收。
時隔幾小時，川普再次發文，表示已與澳洲總理艾班尼斯通話，對方已著手處理問題，5名隊員已獲妥善安置，但有部份隊員還是決定返回伊朗，因為她們擔心家人的安危，害怕若自己不回國，家人會受到傷害。
據澳媒報導，澳洲內政部長伯克（Tony Burke）證實，5名伊朗足球員在尋求庇護後將留在澳洲，他已於會見過這些女性，向她們表達歡迎之意。
我是廣告 請繼續往下閱讀
時隔幾小時，川普再次發文，表示已與澳洲總理艾班尼斯通話，對方已著手處理問題，5名隊員已獲妥善安置，但有部份隊員還是決定返回伊朗，因為她們擔心家人的安危，害怕若自己不回國，家人會受到傷害。
據澳媒報導，澳洲內政部長伯克（Tony Burke）證實，5名伊朗足球員在尋求庇護後將留在澳洲，他已於會見過這些女性，向她們表達歡迎之意。
更多「美以聯手轟伊朗」相關新聞。