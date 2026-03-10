2026「阿里山花季」將於3月10日至4月10日登場，農業部林業及自然保育署嘉義分署表示，隨著氣溫回暖，阿里山國家森林遊樂區內的31種櫻花及各類花卉將陸續綻放，目前山櫻花及阿龜櫻已率先染紅山頭，緊接著唐實櫻將於月底接力綻放，而眾所矚目的「櫻王」染井吉野櫻預計於3月中盛開。《NOWNEWS今日新聞》8大櫻花品種與觀賞地點、賞櫻專車、門票、交通資訊、交通管制等一文掌握。
嘉義分署進一步說明，阿里山花季的迷人之處在於「花期長、層次多」，繼櫻王之後，祝山與沼平地區的染井吉野櫻將持續綻放至3月底，4月上旬則由高砂櫻、關山櫻、普賢象櫻等重瓣類櫻花接棒，花期延續至4月中；除了櫻花之外，園區內的報春花、木蘭、山茶花、杜鵑與紫藤也將同步爭豔，讓遊客在花季期間的每一個時間點入園，都能欣賞到截然不同的繽紛美景。
🟡本文重點一覽：
「2026年阿里山櫻花季」主要資訊
「2026年阿里山櫻花季」8大櫻花品種的花期及觀賞地點
「2026年阿里山櫻花季」交通資訊
「2026年阿里山櫻花季」交通管制與疏運專車
「2026年阿里山櫻花季」阿里山賞櫻列車「綻放舞櫻」訂票
🟡「2026年阿里山櫻花季」主要資訊：
日期：3月10日～4月10日
花況重點：
現在～3月初：山櫻花、阿龜櫻已悄悄染紅山頭，唐實櫻陸續綻放
3月中旬：櫻王染井吉野櫻預計於3月中盛開
3月底～4月中：高砂櫻、關山櫻等重瓣櫻花浪漫接棒
掌握花況：下載「森遊阿里山」APP
阿里山門票：
本國籍：200元
非本國籍：300元
半票：150元
1、非本國籍學生、持國際學生證及兒童(7歲至12歲)。
2、符合下列資格之本國籍民眾優惠100元：
軍警消人員持有證件者
學生，持學生證者及兒童(7歲以上，未滿13歲)
因公撫恤遺族，持有證明者
遊樂區所在縣(市)民眾，持有證明文件者
優待票：10元
1、兒童(3~6歲)
2、符合下列資格之本國籍民眾：
3、65歲以上年長者，持有證明文件者
4、持有永久居留證，滿65歲以上非本國籍年長者
🟡「2026年阿里山櫻花季」8大櫻花品種的花期及觀賞地點：
📍山櫻花：
花期：2月中至3月中
觀賞地點：阿里山森林遊樂區、阿里山工作站、沼平公園、木蘭園
📍河津櫻：
花期：2月中至3月中
觀賞地點：阿里山工作站、沼平公園、阿里山森林遊樂區大門口
📍阿龜櫻：
花期：2月中至3月中
觀賞地點：阿里山工作站前、沼平公園、阿里山公路周圍行道樹
📍「櫻王」染井吉野櫻：
花期：3月中至3月底
觀賞地點：阿里山森林遊樂區、阿里山工作站、阿里山派出所、阿里山賓館、貴賓館、祝山
📍唐實櫻：
花期：2月下旬至3月初
觀賞地點：阿里山工作站前、阿里山派出所、阿里山賓館、貴賓館、監工區園
📍琉球緋寒櫻：
花期：2月中至3月中
觀賞地點：阿里山森林遊樂區、阿里山工作站、香林公園、沼平公園、祝山林道
📍霧社山櫻花：
花期：3月初至3月下旬
觀賞地點：沼平公園、貴賓館、阿里山工作站前、木蘭園
📍普賢象櫻：
花期：4月初至4月中
觀賞地點：沼平公園、阿里山工作站旁
🟡「2026年阿里山櫻花季」交通資訊：
📍自行開車：
在阿里山公路 61K樂野服務區搭乘疏運轉乘專車上山，才能抵達阿里山森林遊樂區
📍遊覽車/阿里山郵輪巴士：
遊客需在阿里山公路29K觸口自然教育中心 對面購買門票，才能抵達阿里山森林遊樂區
📍台灣好行/公車：
7329 高鐵嘉義站阿里山、
7322 台鐵嘉義站阿里山、
1835 台北轉運站阿里山、
6739 日月潭阿里山。
請至阿里山國家森林遊樂區售票口購票後入場。
🟡「2026年阿里山櫻花季」交通管制與疏運專車：
📍交通管制：
在3月14、15、21、22、28、29日 及 4月3~6日（共10天）的上午6:00~11:00，會於台18線進行交通管制，自行開車的旅客須至61K樂野服務區轉搭「花季疏運轉乘專車」才能上山。
📍疏運轉程專車：
61K樂野服務區→阿里山(去程)：首班車 06:20/末班車 11:00
阿里山→61K樂野服務區(回程)：首班車 12:00/末班車 16:40
滿載即發車，每20-30分鐘1班車。
📍票價：
全票－單程票80元、來回票160元，半票（65歲以上長者，持有證明文件者、12歲以下佔位兒童、身心障礙易辨或持有身心障礙手冊者及其監護人或必要之陪伴者1人）－單程票40元、來回票80元。0~2歲（不佔位兒童）免費
🟡「2026年阿里山櫻花季」阿里山賞櫻列車「綻放舞櫻」訂票：
百年國寶級31號蒸汽火車吐出滾滾白煙，與嬌嫰的爛漫櫻花形成強烈對比，而行經櫻花環繞的S形彎道，搭配隨風搖曳櫻花，是備受鐵道迷愛戴的「超級櫻花大道」，每年都吸引廣大遊客駐足。
「綻放舞櫻」蒸汽主題列車限定4梯次，行駛3月10日、3月17日、3月24日、3月31日各1梯次(活動於阿里山森林遊樂區內)，費用每人3000元、每梯次皆限額100人，含林鐵車資、餐點、導覽費及林鐵紀念品。一律採網路預約購票、乘車日(含)前15天上午10點開放訂票。
賞櫻列車訂票網站：阿里山林業鐵路
資料來源：農業部林業及自然保育署嘉義分署
