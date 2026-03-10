氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，昨（9）日晚間大陸冷氣團已正式達標，今晨最低溫為新北市石門區10.4度，台北測站也降至13.2度。受到冷氣團影響，今天北部與東半部仍有局部短暫降雨，晚間起天氣逐漸好轉。今晚至明（11）日清晨在輻射冷卻作用下氣溫將再下降，平地低溫可能降至9度左右。之後冷氣團逐漸減弱，不過周四晚間另一波乾冷空氣南下，低溫恐再度降至約8度。
今晨最低溫「新北石門10.4度」！大陸冷氣團達標：還會更冷
吳德榮表示，最新觀測顯示，今晨中部以北雲量偏多，較強的降雨回波主要分布在海面上，陸地上僅北部與東半部出現局部零星降雨。
昨晚大陸冷氣團已正式達標，截至今（10）日清晨5時12分，台北測站氣溫降至13.2度，而本島平地最低溫則出現在新北市石門區的10.4度，各地平地低溫大致落在10至14度之間。預測今日各地氣溫為北部10至15度、中部11至24度、南部13至26度、東部11至23度。
根據最新歐洲模式（ECMWF）模擬，今天仍受到大陸冷氣團影響，白天北部與東半部可能出現局部短暫降雨，不過晚間起天氣將逐漸好轉，雲層也會慢慢減少。北台灣整天氣溫偏低，中南部則為晴時多雲的天氣型態，氣溫略降但早晚仍偏冷。
吳德榮指出，今晚至明（11）日清晨在輻射冷卻效應加持下，氣溫將再度下降。台北測站明晨預估會降到約13度，而本島平地最低溫可能下探至9度左右，民眾需特別留意保暖。
周四晚間又有冷氣團！本島平地低溫跌到8度 周末回暖轉晴
明日白天起至周四（12日）上半天，隨著冷氣團逐漸減弱，天氣將轉為晴朗，氣溫也會回升，但東半部仍有出現局部短暫降雨的機會。到了周四下午，大陸高壓前緣通過，大台北地區雲量可能略增；晚間起至周五（13日）則轉為乾冷天氣，受到大陸高壓帶來的冷空氣影響。
此外，周四晚間至周五清晨同樣受到輻射冷卻作用影響，低溫可能再次觸及大陸冷氣團標準，本島平地最低溫預估將降至約8度左右，提醒民眾注意低溫。
至於周末天氣，周六、周日（14日、15日）持續受到大陸高壓影響，各地大致晴朗穩定。不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天氣溫會回升，體感較為舒適甚至略感微熱，但早晚仍偏冷，日夜溫差明顯。
下周一至周四（16日至19日）將受到高壓南側偏東至東南風影響，各地大致維持晴朗穩定的天氣型態，氣溫逐日緩慢回升，白天舒適微熱、清晨與夜晚仍偏涼。東半部水氣略多，偶爾仍可能出現局部零星降雨。
資料來源：「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄
