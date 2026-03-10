我是廣告 請繼續往下閱讀

美國與以色列於2月28日對伊朗發起軍事行動，作為報復，伊朗也對中東展開無差別空襲，包含台灣在內，全球多國都有國民因此受困。先前中國駐以色列使館曾宣稱，只要台灣人持「台胞證」即可登記撤離，遭民進黨立委沈伯洋等人批評「吃台灣豆腐」，並趁機展開認知作戰。然而，根據中國官媒《央視》10日報導，近百名滯留中東台胞，在中國駐土耳其領事館協助下，已抵達或即將抵達上海，將經由上海返台。《央視》報導指出，這批「台胞」來自台灣同一家旅行社的3個中東旅遊團，原本計劃結束伊斯坦堡行程後，就經由阿布達比返回台北，未料遇到伊朗戰事爆發，中東多國關閉領空，大批航班取消。滯留期間，這批台胞至少4次改簽機票，但航班顯示都是無限延期，讓他們非常焦慮，便透過電話聯絡中國駐伊斯坦堡總領館，領事館獲報後非常重視，第一時間協調相關部門，包括出入境邊檢還有航司，為他們登機做好各種協調工作。報導並引述「台胞」說法，有人聲稱一輩子都沒遇過這種情況，還有人說一直接到老師的電話，問什麼時候回台灣，因為他一直改請假單，對方以為他失蹤了；還有人表示：「這幾天我們也有看到大陸的新聞，說可以幫助台灣的人，派飛機可以加速我們困在這邊的台灣的人返回。」報導提到，在中國駐伊斯坦堡總領館的協調下，受中東局勢影響而滯留在伊斯坦堡的台胞旅遊團，搭乘東方航空公司的航班，分批飛往上海。10日凌晨4點左右，搭載70多名台胞的MU704班機，已平安抵達上海浦東國際機場，是近期中東局勢升級以來，經過大陸中轉返台人數最多的一批台胞，這些人將於同一天上午，分別搭機飛往台北松山機場、桃園國際機場。原文連結：