竹北市長鄭朝方昨（9）日遭週刊爆料家族收建商2.6億元卻不認帳，雙方合作土地開發案最終撕破臉，而該款項其中有千萬是匯進鄭朝方帳戶，遭質疑誠信可議，鄭朝方則回應表示消息不實。對此，媒體人謝寒冰認為，鄭朝方實問虛答，這時被爆料，可能是擋住了民進黨「某派系」往上爬的路。謝寒冰昨上《大新聞大爆卦》指出，鄭朝方父親鄭永金以前是國民黨的，如果鄭朝方這一系上來了，綠營「某系」有些人想往上爬的地位，可能就要被擋住，他們可能自己也有一些考量。接著，謝寒冰質疑，鄭朝方也滿妙的，他講了半天，完全沒有針對事情回答。照理來說，對別人指控如此明確的東西，如果真的沒有，比較好的方式就是說「這件事我根本沒參與！」或說「根本就是汙衊」，甚至直接說要提告。可是鄭朝方卻沒有，還只是弄了一個很制式的、像AI回答的實問虛答，是不是表示家族真的有牽涉到這些事情？