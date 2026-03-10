中東戰事導致原油市場劇烈震盪，日本股市昨（9）日開盤即遭血洗，日經225指數更一度重挫超過3600點，就連韓國股市也難逃一劫，韓國綜合股價指數（KOSPI）開低重挫逾7%。不過時隔才一日，情況便迎來翻轉，今（10）日韓股市開盤皆漲，一反前一日慘況。

根據《NHK》報導，10日開盤，日經指數一度上漲超過1600點，主因是在G7集團表態，願意採取必要措施（包括協調釋放石油儲備），以及美國川普總統聲稱，伊朗戰爭將很快結束、避免長期僵化後，國際油價下跌，股票進場潮紛至沓來。

截至發稿時間為止，日經指數上漲1597.16點或3.03%，暫報54325.88點。

韓國股市也迎來好消息，截至發稿時間為止，KOSPI上漲230.91點或4.40%，暫報5482.78點。

