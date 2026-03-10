2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽，中華隊雖然最終未能晉級到8強，但是預賽2勝2敗成績依舊表現亮眼，包含以5：4擊退韓國隊，成功寫下台灣棒球史上在WBC賽場「首度擊敗韓國」的歷史新頁，因此昨（9）日晚間，中華民國棒球協會理事長辜仲諒，更在賽後霸氣力挺，直接包下東京上野的知名燒肉店「肉屋の台所」，慰勞台灣英雄們。
「肉屋の台所」在東京是連鎖燒肉吃到飽名店，標榜有自家契約合作農場，因此會以整頭牛各部位方式直接供應給餐廳，尤其主打黑毛和牛A4、A5等級，有著豐富且均勻的油花。
台灣隊慶功宴在燒肉吃到飽「肉屋の台所」 辜仲諒霸氣包場
而台灣隊昨（9）晚則是吃「肉屋の台所」上野店，由辜仲諒霸氣包場。該餐廳價位最低含稅價每人4400日圓（台幣約888元）就能吃到，但是僅是基本的豬肉、雞肉與日本國產牛與野菜通通吃到飽。
多數人都建議至少要吃到含稅價6050元日圓（台幣約1220元）以上的價位，才會有正宗日本黑毛和牛肉，因此猜測台灣英雄們應該至少是嚐到此等級。搭配軟性飲料喝到飽每人再加490日圓（含稅，台幣約99元）、酒精飲料喝到飽1100日圓（含稅，台幣約222元）。
「肉屋の台所」6050元以上餐價才有黑毛和牛肉 必吃菜色包含這些
而「肉屋の台所」的菜單包含在網路上也還提供有繁體中文的版本，因此據說該店經常有台灣旅客造訪，6050元菜單中最被推薦必點項目包含牛胸腹肉、厚切橫隔膜牛排、黑毛和牛長條中落牛肋肉、黑毛和牛及上牛小排、和牛上等牛小排等；而不少老饕普遍覺得A4、A5等級和牛吃多容易膩，因此也可點選相對油花沒那樣多的和牛上等赤身肉、黑毛和牛後腿芯肉這兩種部位。
想跟Team TAIWAN台灣英雄吃同款 3處可預約座位
除了牛肉、還有豬、雞肉與海鮮，以及烤蔬菜、小菜、沙拉、甜點等，通通都可無限量暢享，想要跟台灣英雄吃到美味燒肉，可上肉屋の台所官網預訂，或者也可透過Klook、KKday都可訂位。
資料來源：肉屋の台所、肉屋の台所臉書粉專
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
