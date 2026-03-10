美伊衝突持續擴大，油價成觀察變局的重要指標，對此，財信傳媒董事長謝金河在臉書發文表示，美國總統川普表示油價上漲僅是短期現象，但紐約與布蘭特原油雙雙突破90美元，恐慌指數逼近30，反映市場擔憂戰事恐陷入持久戰。
謝金河表示，川普對伊朗的突擊，看來沒有上次生擒委內瑞拉總統馬杜洛夫婦那麼順利！第一時間謝金河就提到：「誰控制荷姆斯海峽？」，因為這會牽引油價，也讓油價成為觀察伊朗變局的最重要且敏感指標。
謝金河認為，這兩天，川普又說油價上漲只是短期現象，很快就會再創新低！但金融市場的反應顯然不是這樣。上週收盤的紐約油價及北海布蘭特原油都衝上90美元以上，而且市場的恐慌指數也逼近30，這都代表市場預期美國、以色列突襲伊朗，有可能變成持久戰，如果是這樣，對川普恐帶來壓力。
謝金河提到，上週結束的全球股市，韓國股市下跌10.56%，韓元一度跌至1505.5兌一美元的新低價。台灣及日本都下跌5%上下，美國費城半導體指數跌7.12%，歐洲的法國、德國、西班牙都跌6%以上。這顯示市場預期油價上漲的心理，也讓股市、匯市出現調整壓力。
謝金河認為，這些年，AI成為賽道上的主流，已經很少人討論油價，這次伊朗封鎖荷姆茲海峽給市場帶來壓力。卡達的能源部長甚至警告天然氣供應吃緊，油價上看150美元，為上週五的美國股市帶來壓力。
謝金河表示，現在還是要回到「誰控制荷姆斯海峽？」的議題上，川普可能要用洪荒之力來保持荷姆茲海峽的暢通！而市場的焦點會在VIX、WTI及北海油的價格波動。今年以來連續大幅上漲的股市在這𥚃出現調整，看起來也很合理！
