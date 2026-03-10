我是廣告 請繼續往下閱讀

▲劉品言曬健身照，產後恢復得相當不錯。（圖／翻攝自IG@esther88）

藝人劉品言在產後休養四個月後，於昨（9）日在社群平台驚喜宣布全面回歸，不僅公開了一張在健身房的側拍近照，展現傲人的恢復成果，更透露新戲已正式開鏡。她以正能量爆棚的文字分享產後復出的真實心聲，引來大批網友與圈內好友點讚支持。劉品言在個人 IG 分享的照片中，身穿黑色短版運動上衣與深藍色高腰緊身褲，對著鏡子自拍。令粉絲驚艷的是，僅產後四個月的她，腹部線條平坦且充滿力量感，身形曲線已恢復得相當緊實。她坦言，目前身心靈的狀態「大概恢復了 70%」，但已經迫不及待投入熱愛的表演工作。談到產後迅速復工的壓力，劉品言展現出一貫的韌性與知性。她感性寫道：「很多時候，結果都不是自己可以控制的，我唯一能做的，就是努力而已。」她強調自己可以一直不斷地努力，只要能「對得起自己」，那麼努力所帶來的成果，無論早晚都一定會到來。這種「不急於求成、但絕不鬆懈」的態度，讓不少產後媽媽感同身受，紛紛留言稱讚她是「最強的正能量女神」。除了身材恢復狀況受矚目，劉品言也同步宣布新戲開鏡大吉的好消息。她笑稱雖然現在每天都要早起開工，但最令她快樂的莫過於「每天都能準時收工」，似乎在兼顧演員職責的同時，也相當珍惜與孩子相處的育兒時光。目前劉品言已全面啟動工作模式，接下來將有更多戲劇作品與粉絲見面。看到她如此自信且神采奕奕的模樣，外界也紛紛期待這位演藝圈「拚命三娘」在新作品中將會帶來什麼樣的精彩突破。