2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic，簡稱WBC）C組預賽昨（10）晚結束，最終由日本隊及韓國隊晉級8強，雖然中華隊無緣再進一步，但精彩絕倫的表現仍讓許多台灣球迷感動。8日台韓經典賽激戰，中華隊在延長賽以5比4逆轉擊敗韓國，場上氣氛火熱，引起熱議的是，中華隊投手孫易磊在第8局解決打者後，疑似因對手回頭瞪人而回嗆一句台語國罵，畫面被攝影機捕捉並全球播出。當時愛爾達體育主播魏楚育在不到一秒內做出反應，直接把孫易磊的話「配音」成「Let’s go」，引來網友笑翻大讚反應機智。
經典賽台韓大戰「孫易磊飆國罵」！體育主播機智配音瘋傳
比賽來到8局下半時，孫易磊中繼登板，接連讓兩名韓國打者出局。不過其中一名打者離開打擊區前，疑似回頭看了孫易磊一眼，孫當下臉色一沉，隨即脫口說出3個字。雖然轉播並沒有收錄到聲音，但不少網友透過畫面嘴型判斷，幾乎一眼就能辨認出他說的是台語「X三小（看什麼看）」。
就在畫面播出的同時，負責轉播的愛爾達體育主播魏楚育迅速做出反應，幾乎在不到一秒的時間內，硬是將孫易磊的發言配音成「Let’s go」，將原本可能引發爭議的畫面轉化為熱血吶喊。這段畫面隨後被球迷截圖、錄影並在社群平台廣泛流傳，引起大量討論。
不少網友大讚主播反應實在太快，「這就是主播的專業」、「電腦分析90％是沙小，8％是Let’s go」、「當下我真的拍案叫絕，這個機智反應」、「主播懂，但能講嗎」、「我以後吵架都要喊let's go了」、「罵f**k的時候主播也會翻成park去停車」、「場上有拆彈專家，主播台也有」、「其實台灣人都懂」。
韓國人看到反應曝光！魏楚育親自現身回應了：最不會教壞小孩的反應
有人翻到韓國網友也截圖討論，認為孫易磊當下的畫面看起來就是像是在罵髒話，並表示：「這是一種侮辱，但我會當作是一種讚美。（我）長大了嗎？」韓方的反應同樣引起台灣人熱議。
面對網路上的熱烈討論，魏楚育事後也親自到留言區回應，坦言當下只是隨機應變轉換說法，「這是我能想到最機智又不會教壞小孩的反應了」。他的回應也獲得許多球迷支持，紛紛留言表示「他明明很火大，但你的配音把情緒變成熱血」、「連嘴型都對得上真的很厲害」、「主播的機智程度跟本壘阻殺一樣快又準」、「棒球轉播老少咸宜」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
比賽來到8局下半時，孫易磊中繼登板，接連讓兩名韓國打者出局。不過其中一名打者離開打擊區前，疑似回頭看了孫易磊一眼，孫當下臉色一沉，隨即脫口說出3個字。雖然轉播並沒有收錄到聲音，但不少網友透過畫面嘴型判斷，幾乎一眼就能辨認出他說的是台語「X三小（看什麼看）」。
不少網友大讚主播反應實在太快，「這就是主播的專業」、「電腦分析90％是沙小，8％是Let’s go」、「當下我真的拍案叫絕，這個機智反應」、「主播懂，但能講嗎」、「我以後吵架都要喊let's go了」、「罵f**k的時候主播也會翻成park去停車」、「場上有拆彈專家，主播台也有」、「其實台灣人都懂」。
韓國人看到反應曝光！魏楚育親自現身回應了：最不會教壞小孩的反應
有人翻到韓國網友也截圖討論，認為孫易磊當下的畫面看起來就是像是在罵髒話，並表示：「這是一種侮辱，但我會當作是一種讚美。（我）長大了嗎？」韓方的反應同樣引起台灣人熱議。
面對網路上的熱烈討論，魏楚育事後也親自到留言區回應，坦言當下只是隨機應變轉換說法，「這是我能想到最機智又不會教壞小孩的反應了」。他的回應也獲得許多球迷支持，紛紛留言表示「他明明很火大，但你的配音把情緒變成熱血」、「連嘴型都對得上真的很厲害」、「主播的機智程度跟本壘阻殺一樣快又準」、「棒球轉播老少咸宜」。
更多「2026經典賽」相關新聞。