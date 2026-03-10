2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）感謝中華隊英雄！周二小確幸，爽喝手搖飲料優惠，珍煮丹表示，今（10）日「姍姍紅茶拿鐵買一送一」舉杯歡呼！CoCo都可表示，今週二咖啡日「買一送一」喝生椰拿鐵、果咖美式；免費喝青山新店開幕優惠，本文整理最新3月手搖飲料優惠一次掌握。
珍煮丹：今「姍姍紅茶拿鐵買一送一」！感謝英雄優惠
珍煮丹表示，一起舉杯為中華隊歡呼！今3月10日「姍姍紅茶拿鐵買一送一」手搖飲料優惠。只要點擊連結，輸入電話號碼領取、至LINE官方帳號會員中心即可查看／使用（非煮丹會員需綁定註冊），至門市點擊券面上的「使用」，再請店員點擊「繼續」，即完成使用。
提醒大家，買一送一限指定同品項L杯，一張券限購一組（即2杯），「每人」限購兩組（共4杯），當場一次領取無法寄杯，每日數量有限售完為止；領券當下方可使用，恕不適用於門市外送、線上點餐平台、門市電話預訂；珍煮丹漢神巨蛋店不參與本次活動；僅適用於券上標示之使用期間，逾期無效，如因個人因素誤觸核銷，恕不補發，優惠不併用。
CoCo都可：買一送一！周二咖啡日優惠
手搖飲料富翁CoCo都可也開喝咖啡優惠，每週二咖啡日，全台門市臨櫃、都可訂，CoCo美式／果咖／生椰系列「同價位買一送一」！
提醒大家，活動優惠以原價計，優惠不併用；商場及部分門市不適用，詳情請洽現場公告；街邊店香橙美式單杯特價40元不再參加咖啡日活動。
青山：免費喝新店開幕優惠！全品項73折
青山青茶專業製作兩大新店開幕優惠！
台北錦州店今3月10日，11:00-19:00現場購買「全品項73折」優惠（每人限購5杯）。
青山 台北錦州店 門市資訊
地址：台北市中山區錦州街446號1樓
電話：02-2509-0238
石牌裕民店3月14日新店開幕慶！3月14日開幕日「免費領取指定大杯飲品」1杯；第2杯起「全品項5折」！指定飲品：冬青／桂花玄米茶／天蟬那堤（3選1，每人限領一杯）；第二杯起購買任意飲品5折優惠（每人限購5杯）。3月15日至3月17日「全品項73折」優惠（每人限購5杯）。
青山 石牌裕民店 門市資訊
地址：台北市北投區裕民一路47號
電話：02-2821-0002
資料來源：珍煮丹、CoCo都可、青山
我是廣告 請繼續往下閱讀
珍煮丹表示，一起舉杯為中華隊歡呼！今3月10日「姍姍紅茶拿鐵買一送一」手搖飲料優惠。只要點擊連結，輸入電話號碼領取、至LINE官方帳號會員中心即可查看／使用（非煮丹會員需綁定註冊），至門市點擊券面上的「使用」，再請店員點擊「繼續」，即完成使用。
提醒大家，買一送一限指定同品項L杯，一張券限購一組（即2杯），「每人」限購兩組（共4杯），當場一次領取無法寄杯，每日數量有限售完為止；領券當下方可使用，恕不適用於門市外送、線上點餐平台、門市電話預訂；珍煮丹漢神巨蛋店不參與本次活動；僅適用於券上標示之使用期間，逾期無效，如因個人因素誤觸核銷，恕不補發，優惠不併用。
手搖飲料富翁CoCo都可也開喝咖啡優惠，每週二咖啡日，全台門市臨櫃、都可訂，CoCo美式／果咖／生椰系列「同價位買一送一」！
提醒大家，活動優惠以原價計，優惠不併用；商場及部分門市不適用，詳情請洽現場公告；街邊店香橙美式單杯特價40元不再參加咖啡日活動。
青山青茶專業製作兩大新店開幕優惠！
台北錦州店今3月10日，11:00-19:00現場購買「全品項73折」優惠（每人限購5杯）。
青山 台北錦州店 門市資訊
地址：台北市中山區錦州街446號1樓
電話：02-2509-0238
石牌裕民店3月14日新店開幕慶！3月14日開幕日「免費領取指定大杯飲品」1杯；第2杯起「全品項5折」！指定飲品：冬青／桂花玄米茶／天蟬那堤（3選1，每人限領一杯）；第二杯起購買任意飲品5折優惠（每人限購5杯）。3月15日至3月17日「全品項73折」優惠（每人限購5杯）。
青山 石牌裕民店 門市資訊
地址：台北市北投區裕民一路47號
電話：02-2821-0002
更多「2026經典賽」相關新聞。