美國總統川普暗示美國與伊朗的戰爭可能很快結束後，美國股市週一止跌回漲，四大指數全數走高，其中費半指數上漲近4%，帶動台北股市今（10）日開盤上漲581.95點、來到32692.37點。大盤開高之際，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲1.67點、來到290.63點。今日開盤量大強勢個股：建榮、樂事綠能、陽程、鼎元、廣穎；開盤量大弱勢個股：中石化、台塑化、陽明、聯成、國喬。權值股多數走高，權王台積電開盤上漲60元、來到1870元；台達電開盤上漲65元、來到1285元；鴻海開盤上漲5.5元、來到216元。美國總統川普表示，他認為這場戰爭「基本上已經結束」，並稱伊朗目前「沒有海軍、沒有通訊系統，也沒有空軍」。他還指出，戰事進展遠比他原先預估的4至5週更快。原油期貨一度衝破每桶100美元關卡，西德州原油（WTI）甚至短暫觸及119美元高點，但隨著市場預期衝突可能降溫，油價迅速回落。最終布蘭特原油收在每桶98美元以上，WTI收在每桶94美元附近。此外，川普也表示，美國政府正在研擬壓低能源價格的措施。他向《紐約郵報》透露，自己「已有一項計畫」來抑制近期飆升的油價。消息一出，美國股市隨即止跌反彈，道瓊指數上漲239.25點或0.50%，收47,740.80點，那斯達克指數上漲308.27點或1.38%，收22,695.95點，標普500指數上漲55.97點或0.83%，收6,795.99點，費半指數大漲295.66點或3.93%，收7,810.40點。科技五大巨頭普遍收高，Meta上漲0.39%，蘋果上漲0.94%，Alphabet上漲2.70%，微軟上漲0.11%，亞馬遜上漲0.13%。半導體股全面走高，AMD上漲5.33%，博通上漲4.62%，輝達上漲2.72%，應用材料上漲4.37%，高通上漲1.78%，美光上漲5.14%。台股ADR全面收紅，台積電ADR上漲2.89%，日月光ADR上漲2.56%，聯電ADR上漲1.35%，中華電信ADR上漲0.56%。