我是廣告 請繼續往下閱讀

《鏡週刊》今（10）日報導，現年52歲的桃園市4連霸的議員梁為超疑似包養寫真網紅許玲玲，不僅租豪宅給女方住，送精品包、給錢不手軟，每月還會再匯20萬生活費，恐衝擊年底選情。《鏡週刊》今爆料指出，曾有多年婚姻的梁為超，在一場飯局上認識號稱「電眼精靈」、身材火辣的寫真模特兒許玲玲，一看到女方便驚為天人，不顧對方當時仍有交往多年的富少男友，展開熱烈追求、金錢攻勢，不僅租下一個月5萬月的桃園青埔豪宅給許玲玲住，2人也同進同出高檔餐廳，梁為超還會砸重金買香奈兒精品包送許玲玲，甚至在訊息中提到「妳開心就好」、「以後還有」等，供吃住、送禮不手軟，遭質疑是砸重金包養對方。而現年35歲、靠代言醫美和拍攝性感寫真維生的許玲玲原有交往4年多的富少男友，一開始接到梁為超的追求，還會和當時男友抱怨很煩，但後來仍被梁為超打動，直接搬離和男友的租屋處，住進青埔豪宅。《鏡週刊》更質疑，許玲玲在和前男友分手後，捲走對方的數支昂貴名錶，包括勞力士、沛納海等，男方給她的錢也不願歸還，甚至報警說她名下的保時捷遭竊，讓前男友變成偷車賊。這起醜聞還有案外案，根據《鏡週刊》爆料，梁為超曾經自拍參與賭局的照片給許玲玲，並用訊息透露自己打牌1小時就贏了10萬元，遭質疑身為議員，竟違法賭博、出入賭場，令人傻眼。上述種種疑似包養、賭博的醜聞傳出後，據《鏡週刊》指出，梁為超對此事回應表示，自己已於2024年離婚，要跟誰來往應該都是個人自由，也否認和許玲玲存在包養關係，也沒有提供住處或金援，2人訊息中提到的賭局則是「跟朋友聚會好玩，且也是很久之前的事了」等。