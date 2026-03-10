美國、以色列上月底對伊朗發動聯合打擊，將伊朗原最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）擊斃，雖然哈米尼之子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei），已於本週繼任最高領袖的位置，並獲俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）賀電表達支持，但外媒分析他可能撐不久，恐怕只會是「過渡性」人物。
根據《CNN》報導，推舉穆吉塔巴繼任，雖然展現德黑蘭面對美國、以色列壓迫，仍不願屈服的態度，並傳達伊朗神權政府仍在運作的訊息，倫敦智庫「皇家國際事務研究所」的中東與北非事務主任瓦基爾（Sanam Vakil）也認為，穆吉塔巴上位，顯示德黑蘭將延續「對內壓迫、對外反抗」的長年策略，不過，在內外交困的局勢下，也有不少分析人士直言，穆吉塔巴的首要任務不是治理國家，而是確保自己能活下去。
卡內基國際和平基金會（CEIP）的高級研究員薩德加波（Karim Sadjadpour）向《CNN》表示，穆吉塔巴承擔一個幾乎不可能的任務-同時與超級強權美國、中東軍事霸主以色列，以及本國社會處於戰爭狀態。
薩德加波並透露，他曾問過1名認識穆吉塔巴多年的人，穆吉塔巴究竟要怎麼治理這個國家（伊朗），結果對方回答：「他現在想的不是治理，而是保命」，因此薩德加波判斷，穆吉塔巴充其量只會是伊朗的「過渡性人物」。
傳穆吉塔巴行事低調，暗掌巨大影響力
自1979年伊朗伊斯蘭共和國成立以來，專家會議僅選出過1次新任領導人，即在30多年前伊朗伊斯蘭革命之父霍梅尼（Ruhollah Khomeini）去世後，匆忙選出哈米尼任最高領袖。
據悉，現年56歲的穆吉塔巴是哈米尼的次子，中學畢業後，於1987年前後加入伊斯蘭革命衛隊，曾在兩伊戰爭期間服役。1989年哈米尼當上最高領袖，穆吉塔巴前往宗教中心庫姆學習，並在當地神學院任教。
穆吉塔巴在2004年結婚，但妻子與其中1個兒子都在美以空襲中喪生。
雖然只是中階神職人員，原先在伊朗政權中也沒有任何官職，但外媒曾報導，穆吉塔巴在幕後有著深厚影響力，與伊朗革命衛隊（IRGC）及巴斯基民兵組織聯繫密切，還掌握一個龐大的投資帝國。
我是廣告 請繼續往下閱讀
卡內基國際和平基金會（CEIP）的高級研究員薩德加波（Karim Sadjadpour）向《CNN》表示，穆吉塔巴承擔一個幾乎不可能的任務-同時與超級強權美國、中東軍事霸主以色列，以及本國社會處於戰爭狀態。
薩德加波並透露，他曾問過1名認識穆吉塔巴多年的人，穆吉塔巴究竟要怎麼治理這個國家（伊朗），結果對方回答：「他現在想的不是治理，而是保命」，因此薩德加波判斷，穆吉塔巴充其量只會是伊朗的「過渡性人物」。
傳穆吉塔巴行事低調，暗掌巨大影響力
自1979年伊朗伊斯蘭共和國成立以來，專家會議僅選出過1次新任領導人，即在30多年前伊朗伊斯蘭革命之父霍梅尼（Ruhollah Khomeini）去世後，匆忙選出哈米尼任最高領袖。
據悉，現年56歲的穆吉塔巴是哈米尼的次子，中學畢業後，於1987年前後加入伊斯蘭革命衛隊，曾在兩伊戰爭期間服役。1989年哈米尼當上最高領袖，穆吉塔巴前往宗教中心庫姆學習，並在當地神學院任教。
穆吉塔巴在2004年結婚，但妻子與其中1個兒子都在美以空襲中喪生。
雖然只是中階神職人員，原先在伊朗政權中也沒有任何官職，但外媒曾報導，穆吉塔巴在幕後有著深厚影響力，與伊朗革命衛隊（IRGC）及巴斯基民兵組織聯繫密切，還掌握一個龐大的投資帝國。