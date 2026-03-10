今（10）日清晨，台北測站最低溫12.4度，強烈冷氣團達標，前中央氣象局局長鄭明典表示，本周還會有一波冷氣團來襲，北台灣氣溫持續偏低；天氣風險公司分析師林孝儒則指出，明（11）日氣溫短暫回升，周四（3月12日）強冷空氣南下馬上南下，不過好消息是，環境將逐漸轉乾，各地降雨會減少許多。
強烈大陸冷氣團達標 鄭明典：後面還有一波
鄭明典透過臉書發文提及，今天在台北測站的數字上，強烈大陸冷氣團達標，全台最低溫則是在桃園市楊梅區，清晨只有9.9度，預估「後面還有一波冷氣團，北台灣氣溫會持續偏低，好消息是會逐漸轉乾。」
今天全台又濕又冷 明天天氣短暫回暖
林孝儒說明，今天各地雲量偏多、天氣陰沉，北台灣、各地山區有短暫陣雨，白天北部、東半部高溫15至18度，入夜低溫12至14度，中南部高溫18至23度，入夜低溫15至17度，今日白天感受濕冷，外出要備妥雨具並加強保暖。
林孝儒提到，明天冷空氣減弱，環境水氣減少轉乾，各地氣溫回升且天氣好轉，全台回到晴時多雲的天氣，北部、東部高溫20至23度，低溫13至16度，中南部高溫23至27度，低溫13至16度，雖然白天回溫明顯，但夜晚清晨仍要注意局部低溫。
周四、周五還有冷氣團 環境越來越乾
周四、周五（3月13日）新一波強冷空氣南下，林孝儒提醒，北部、東部高溫剩18至21度，低溫12至14度，中南部高溫21至25度，低溫11至14度，冷空氣強度接近強烈大陸冷氣團，清晨配合輻射冷卻，沿海空曠、近山平地、郊區低溫更顯著，請特別留意。
林孝儒補充，周四開始乾空氣移入明顯，各地晴時多雲，不太有降雨影響，因此周四、周五體感乾冷為主，周末（3月13日至月15日）冷空氣逐漸減弱，各地晴或多雲，氣溫回升，北部、東部高溫22至24度，低溫14志17度，中南部高溫25至28度，低溫約14至17度，整體來說，本周後段轉為「乾冷型態」。
資料來源：鄭明典臉書、天氣風險 WeatherRisk 臉書
