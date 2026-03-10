我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽開打，中華隊C組預賽在日本東京巨蛋對戰日本、韓國等強敵。但中華隊7日對上捷克隊，行政院長卓榮泰搭乘華航專機，低調現身球場應援，引發討論，卓榮泰解釋是私人行程、也是自費。卓榮泰今（10）在立法院答詢解釋，因立法院大幅刪減行政院預算，他只能自費前往，「我就是在被破壞的預算體制下做這些事情。」卓榮泰指出，他這次前往日本除了為中華隊加油外，心中也有一個特別的目的，就是想關心台灣隊長陳傑憲的傷勢，因先前得知陳傑憲在首場比賽中受傷，無法繼續上場，因此希望能親自到現場看看他的狀況、表達慰問。不過卓榮泰說，抵達現場後考量球隊仍在訓練與備戰，為了不打擾球員與團隊默契，因此並未特別前往接觸。民進黨立委莊瑞雄認為，行政院長出國，何必要自費包機？卓榮泰表示，他一開始就決定採取自費方式處理此行，原因在於目前行政院預算尚未經立法院完整通過，且去年立法院大幅刪減行政院預算，若在此情況下使用公費，恐怕反而會引發更多質疑。卓榮泰說，若使用公費進行私人行程，外界可能會質疑行政院在沒有相關預算的情況下動用公帑，因此他從一開始就設定以私人身分、自費前往，不希望讓立法院委員因此對行政院提出批評。卓榮泰強調，此行所有費用都由他自行負擔，相關單據也都保留在手上，「一塊錢都沒有報公費」，包括在日本當地搭乘遊覽車的交通費、球賽門票等，也都是由他個人支付。他表示，門票是請中華棒協協助代購，每一張都是自行購買。至於隨行人員，卓榮泰表示，因安全因素仍有隨扈同行，但僅有3名隨扈隨身跟隨，相關費用同樣由他負擔，其餘工作人員則各自處理相關事務。他重申，此行完全沒有動用政府經費。