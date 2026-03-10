我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賴男為了不讓趙母報警，竟直接將手機丟到瓦斯爐上燒毀。（圖／警方提供）

逆子！台北市士林區社子街今（10日）深夜0時許發生一起恐怖家暴、縱火案，一名39歲的賴姓男子疑似在吸毒後不明原因對71歲的趙姓母親凌虐，不僅出手對其痛毆，甚至還做出灌水、反鎖家門的舉動。趙母於過程中不斷喊救命，甚至欲拿手機報警，手機卻遭到賴男直接丟到瓦斯爐上燒毀。警方獲報後會同消防隊破門而入，當場將涉案的賴男壓制在地，確認趙母安全後，後續也協助其聲請保護令。據了解，這名39歲的賴姓男子疑似在吸毒後情緒不穩，竟對71歲的趙姓母親拳打腳踢。為了防止母親報警處理，甚至還做出「灌水」凌虐、反鎖家中等恐怖舉動。趙母於過程中不斷向外求救，不僅大聲呼叫：「救命！」還一度欲使用手機報警。怎料，賴男見狀後直接將手機放在瓦斯爐上點火燒毀，瞬間冒出陣陣白煙。鄰居聽聞求救聲以及燒東西的白煙嚇壞，緊急報警處理。警方獲報到場後，發現現場冒出白煙外，也聽聞趙母於屋內淒厲的求救聲。而員警多次要求賴男開門遭拒，求救聲也逐漸消失。擔心發生意外，警方立即通知消防隊破門。經消防隊破門後，立即控制涉案的賴男，並確認趙母生命安全無虞。警方進一步搜索發現，現場遺留之毒品安非他命及吸食器，當場予以查扣；另協助趙母聲請保護令，全案後續依傷害、恐嚇、毀損、妨害自由及毒品危害防制條例等案移送偵辦。