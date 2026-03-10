我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王思佳（右）PO全家福，留言區竟驚見老公Joe（左）留言不要發自己照片。（圖／微博@蘇一白S）

女星王思佳與美籍老公Joe在2016年結婚，不料婚後先是傳出Joe不是豪門的爭議，之後又有人爆出Joe在玩交友軟體，雖然王思佳透過經紀人澄清是假帳號，但依然引發討論。而近日，王思佳在過年前分享一家三口去普吉島旅遊的全家福照片，老公Joe的正臉都入鏡，不料這似乎讓對方很不滿，直接公開留言阻止，要求王思佳不要PO他照片，還說「這只是給家人的，不是給妳粉絲」，讓許多人傻眼直呼「他們不熟嗎？」王思佳在上個月過年前，上傳了多張一家三口於普吉島的旅遊照，女兒的臉用貼圖遮住，她與老公則是直接入鏡。不料這似乎引起了Joe的不滿，直接在下方用英文留言：「不要PO我的照片在妳的社群，這些是給家人，而不是給妳的粉絲」，讓網友超傻眼。雖然這則留言在不久後就刪除，但照片依然在社群上面，不過之後王思佳就沒有再PO出老公的正臉照。而夫妻倆的互動，也讓許多人看得一頭霧水，「都一起旅遊了，這不能直接溝通嗎？還要用留言的方式？我看不懂」、「你們兩個不熟是吧？」、「這看起來好尷尬啊」。王思佳與Joe結婚後，夫妻倆曾爆出多次爭議，由於王思佳的貴婦人設，各方理所當然認定Joe是富商或富二代，可是王思佳對外並沒有講清楚。就連昔日王思佳上節目時，面對主持人小S多次追問老公職業，王思佳始終保密不透露，僅稱對方重視隱私，但圈內有傳言指出，當年假包事件爆發期間，她老公曾任某董事長母親的專職司機，遭爆不是豪門。對此，王思佳出面強調，自己從沒說過嫁入豪門，並呼籲外界呼籲尊重家人隱私。而去年Joe又傳出婚後玩交友軟體，一名網友在小紅書爆料，自己在交友軟體上，疑似發現Joe的帳號，透露該帳號顯示Joe可以說中英雙語，就連地點標註、限時動態上打卡、多個圖片等，都與Joe一致。消息爆出後，王思佳也透過經紀人澄清，表示：「是假帳號盜用他的公開圖片」，並呼籲大家不要輕信網路的訊息，以免被詐騙。