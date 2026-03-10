我是廣告 請繼續往下閱讀

60歲何篤霖長年主持《命運好好玩》，個性開朗活潑，即便手上節目不多，仍給觀眾留下深刻印象，近年他在泰國置產，春節時也到泰國度假，沒想到卻被拍到坐輪椅下飛機，被工作人員推著走，健康狀況引來擔憂。後來何篤霖開直播分享，當時膝蓋突然使不上力，「從來沒有過。」自己也嚇了一跳。根據《CTWANT》報導，何篤霖2月春節到泰國曼谷旅遊，身邊跟著一位女性工作夥伴，下飛機時何篤霖坐在輪椅上，被工作人員推著走，身體狀況引來擔憂。不過何篤霖晚間又在臉書開直播，他也提到自己的膝蓋不舒服，「今天發生了一件怪事，在機場後來走著走著，到登機口走錯方向，走超遠，膝蓋有點小不舒服，上飛機睡到空姐叫我們起床吃飯，吃完飯一站起來，哇膝蓋使不上力，從來沒有過」。走路也是一拐一拐，比想像中還嚴重，只好問空姐有沒有輪椅，「好誇張哦，我這輩子還沒坐過輪椅。」座艙長本來還問他要不要廣播找醫生，讓他笑喊，「不用！」不過後來何篤霖也分享了許多在泰國遊玩的照片，看起來已無大礙，還與到中國娃娃。何篤霖曾透露，在泰國置產後，花了很多時間研究泰文的帳單，現在還會用網路銀行，相當享受在泰國的生活。