精彩時刻一：突破20年魔咒！中華隊首次經典賽戰勝韓國

也是中華隊自2006年起WBC經典賽歷史上「首度擊敗韓國隊」

▲世界棒球經典賽（WBC）中華隊在小組賽最終場，以5:4擊敗韓國隊。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.08）

精彩時刻二：傷勢阻斷不了台灣隊長決心！陳傑憲撲壘感動力量

即便有手傷，當隊友敲出關鍵安打時，他依舊奮不顧身撲向三壘，最後成功幫助中華隊跑回關鍵的致勝分數

▲2026年世界棒球經典賽，中華隊5比4氣走韓國，延長賽隊長陳傑憲帶傷跑壘的畫面，再次締造經典。（圖／記者葉政勳攝）

精彩時刻三：披上母親家鄉戰袍！費仔成中華隊重要功臣

原本費仔抵達台灣受訓時

IG才2萬人追蹤

，打完經典賽飆升11倍以上至23萬，堪稱本次經典賽最佳人氣王。

▲混血球星「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）靠著經典賽關鍵2轟於全台爆紅，堪稱是本屆經典賽最佳人氣王。（圖／記者葉政勳攝）

精彩時刻四：從地獄爬回的中華隊！最後2場比賽的驚人爆發力

包括鄭宗哲、費仔、張育成接連轟出全壘打，多位選手也用短打成功上壘等，先在第三戰以14:0扣倒捷克後，最終戰又以5:4力退南韓

▲預賽首戰對上澳洲被0:3完封、次戰被日本以0:13扣倒，中華隊被逼到完全沒有退路的地獄，但這群球員並沒有失志，反而在後面2場比賽中展現爆發力。（圖／記者葉政勳攝）

精彩時刻五：中華隊的世代交替！年輕小將和學長的傳承

包括旅日投手古林睿煬、孫易磊；效力於美國職棒運動家小聯盟的林維恩等，在中生代學長陳傑憲、張育成帶領之下，驚喜見證徐若熙火球連發、鄭宗哲在場上的衝勁等

▲本屆經典賽中華隊展現「世代交替」完美的一役，號召許多年輕投手加入陣容，老將的經驗傳承和新秀的拼勁完美融合，讓球迷看見台灣棒球未來充滿希望。（圖/取自中職臉書）

Team Taiwan已經不再被世界低估實力，我們絕對擁有和世界強權一較高下的本錢和底氣

也希望民眾不要只有贏球才愛他們，這群國手最需要的就是國人來當堅強的後盾

2026世界棒球經典賽（WBC）中華隊賽程告一段落，雖然未能從預賽挺進8強，但卻也打出漂亮一戰，又是一屆令人印象非常深刻的經典賽，包括首次在經典賽打敗韓國隊、世代球員的交替等，Team Taiwan正在寫下屬於台灣的棒球新篇章，也再次用實力證明，我們不容再被低估。《NOWNEWS》也整理本屆經典賽5大精彩時刻，如同中職會長蔡其昌所說：「未來的路還很長，但我知道，你們都會一直陪伴在Team Taiwan身邊。說好的，我們一起笑，也要一起哭。」不要只有贏球了，才愛他們，他們一直都是台灣人的驕傲。中華隊在和強勁對手韓國交鋒中，在這屆經典賽上演史詩級的戰役，雙方鏖戰到延長賽第10局，最終以5比4險勝南韓，這不僅是終止國際賽對戰的連敗魔咒，，這一勝點燃了全台球迷的熱血，也向世界證明台灣棒球的頂尖實力。在台韓大戰進入延長賽第10局時，「台灣隊長」陳傑憲自告奮勇代跑上陣，，陳傑憲不僅展現了自己身為隊長的強硬氣魄，更把台灣人堅韌不拔的拼搏精神發揮到極致，有不少資深球迷在當時都感動落淚。大聯盟好手Stuart Fairchild（費仔）本屆經典賽披上母親家鄉戰袍，首次代表中華隊出賽，他在比賽過程中屢屢展現大聯盟等級的爆發力，在關鍵時刻擊出長打、全壘打為中華隊得分，完美的讓中華隊火力更上一層，絕對是本屆經典賽不可或缺的重要功臣。也因為外貌亮眼，預賽首戰對上澳洲被0:3完封、次戰被日本以0:13扣倒，中華隊被逼到完全沒有退路的地獄，但這群球員並沒有失志，反而在後面2場比賽中展現爆發力，，連中職會長蔡其昌都表示：「我們從地獄當中爬回來，我們的實力是可以跟世界強隊有纏鬥的。」堪稱本屆賽事最激勵人心的篇章。本屆經典賽中華隊展現「世代交替」完美的一役，號召許多年輕投手加入陣容，，老將的經驗傳承和新秀的拼勁完美融合，讓球迷看見台灣棒球未來充滿希望，新一代的英雄準備接下火炬！總結來說，2026年世界棒球經典賽，，雖然這回並不能前進邁阿密打8強複賽，但競技體育本來就是有許多的變數，最重要的就是「運動家精神」，沒有人是永遠的贏家，，捲土重來，相信2030經典賽我們一定又會有所蛻變！