2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）感謝台灣英雄！中華隊2連勝速食優惠狂加碼，肯德基表示，今（10）日爽吃最新楓糖風味鬆餅咔啦肉霸堡、蛋撻都買一送一；頂呱呱表示，台灣尚勇「台味一金雞」應援優惠延長、加碼2顆呱呱包99元；三商炸雞買10送10再狂吃，本文整理最新炸雞優惠一次掌握。
肯德基：今買一送一！楓糖鬆餅咔啦肉霸堡半價 6顆蛋撻199元、7塊炸雞299元
肯德基表示，「台灣尚勇 挺你到炸」優惠券今開吃，感謝每一位選手的努力拼搏與全民熱血應援：
◾️新品炸雞堡買一送一！「楓糖風味鬆餅咔啦肉霸堡 x 2」特價159元（原價318元，3月10日至售完為止）。
◾️ 蛋撻買一送一！「奇巧可可流心三重奏蛋撻 x 2」特價55元（原價110元，3月10日至售完為止）。
◾️333神券來了！優惠代碼50488：「咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻-超極酥 x 6」特價333元（3月10日至3月23日）。
頂呱呱：台灣尚勇應援優惠延長！「經典一斤雞」199元！2顆呱呱包99元加碼
頂呱呱表示，台灣尚勇應援優惠延長，即日起至3月11日，全台門市「台味一金雞」特價199元（原價349元）；凡購買一斤雞享「呱呱包2入2入組」加購價99元（原價150元）。
全台頂呱呱門市（桃園機場／松山機場／南港LaLaport門市除外）開賣；每日限量供應，每份限加購乙組；數量有限，售完為止。
三商炸雞：6塊199元！買10送10 應援優惠免領券
三商炸雞加碼應援WBC熱潮，即日起至3月16日開吃三大速食優惠免領券：
◾️6塊炸雞桶199元！內用外帶「6塊炸雞桶」特價199元（原價390元），2腿＋2排＋2翅，有原味／辣味、義式／脆皮可選。
◾️雞翅買10送10！外帶「20隻爆打檸檬胡椒桶」特價199元（原價480元）。
◾️炸雞買5送6！外帶5塊避風塘炸雞「免費送6塊義式炸雞」特價333元（原價765元）。
資料來源：肯德基、頂呱呱、三商炸雞
