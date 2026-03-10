強烈大陸冷氣團襲台，中央氣象署發布「低溫特報」，提醒民眾，今天上午至明天上午（3月10日至3月11日），北部局部地區、金門會有10度以下氣溫（發生的機率；此外，西半部也要留意平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

我是廣告 請繼續往下閱讀
⚠️低溫特報
📍影響時間：10日上午至11日上午
🟡黃色燈號（平地低溫10度以下）：新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣

▲強烈大陸冷氣團影響，中央氣象署發布「低溫特報」，北部局部地區、金門會有10度以下氣溫。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲強烈大陸冷氣團影響，中央氣象署發布「低溫特報」，北部局部地區、金門會有10度以下氣溫。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
⚠️強風特報
📌影響時間：10日晨至11日晚上
📍黃色燈號：桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、臺東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣

📌低溫特報怎麼看？
🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下。
🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下，或平地最低氣溫攝氏10度以下、且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下。
🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下。

資料來源：中央氣象署

相關新聞

強烈冷氣團達標！鄭明典示警：後面還有一波　明轉乾全台雨勢趨緩

一周天氣預報／2波冷氣團來了！今明雨下最大　低溫恐跌破12度

今晨最低溫石門10.4度！吳德榮：冷氣團襲晚上更冷　周四跌至8度

天氣／冷氣團來襲明最濕冷！氣象署：北部下探13度　周三短暫回暖