強烈大陸冷氣團襲台，中央氣象署發布「低溫特報」，提醒民眾，今天上午至明天上午（3月10日至3月11日），北部局部地區、金門會有10度以下氣溫（發生的機率；此外，西半部也要留意平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。
⚠️低溫特報
📍影響時間：10日上午至11日上午
🟡黃色燈號（平地低溫10度以下）：新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣
⚠️強風特報
📌影響時間：10日晨至11日晚上
📍黃色燈號：桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、臺東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣
📌低溫特報怎麼看？
🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下。
🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下，或平地最低氣溫攝氏10度以下、且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下。
🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下。
資料來源：中央氣象署
