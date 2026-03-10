我是廣告 請繼續往下閱讀

世界棒球經典賽（WBC）熱戰之際，不少台灣人都赴東京巨蛋替台灣隊加油，但網路近日卻出現「台灣人在東京巨蛋亂丟垃圾」貼文，還附上座位區散落便當與寶特瓶的照片，不過，有日媒調查後，認證該照片為AI生成的假圖。對此，民進黨立委林楚茵今（10）日直言，這套認知作戰的劇本非常老套，先是中共網軍製造AI假圖，接著在地協力者接手發布，最後部分媒體不查證就跟進，進一步擴散假訊息。近日有名為「徐芳麗」的帳號在X平台發文，指控台灣人在東京巨蛋看完比賽後，留下滿地垃圾，並貼出一張座位區滿地都是吃剩的便當、飲料，還有幾名清潔人員在打掃的照片；不過，日媒調查後指出，照片中的座椅、指示牌都與實際場地不符，認證該照片是AI造假。「WBC台灣隊打得精彩，中共網軍也沒閒著！」林楚茵說，日本網友眼睛雪亮，揪出散布假圖的「徐芳麗」帳號IP在香港，早被台灣調查局認證是「造謠累犯」，過去散布過「很多孩子走了」、「殯儀館堆屍照」等謠言，背後就是中共境外勢力。林楚茵提到，最早發布AI圖的粉專《LIFE 生活網》更是惡名昭彰的內容農場，同時經營全台各縣市「我是XX人」社團，平時產出在地生活資訊養粉，關鍵時刻就變身認知作戰協力者。林楚茵感嘆，台灣每次在國際發光，中共就急著搞小動作，現實中，日本網友都大讚台灣球迷離場前主動清理垃圾；網路上，真正製造大量「垃圾資訊」的是這些躲在螢幕後的中共網軍。林楚茵說，她過去不只一次提醒網軍攻擊和AI假資訊的危害，大家看到可疑資訊，務必小心查證、積極檢舉，提高警覺心才能破解這種骯髒的認知作戰。