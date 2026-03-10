我是廣告 請繼續往下閱讀

美國與以色列上（2）月28日聯手對伊朗發動攻擊後，伊朗隨即動用地對地飛彈與無人機展開反擊，攻勢波及多個中東國家。阿聯在這波實戰中，首度啟用韓國自主研發的「天弓二型」（천궁-II）中程防空飛彈系統。由於美國也曾將台灣除役的鷹式飛彈提供烏克蘭，外界關注在這波中東戰事中，我國是否會提供武器。國防部長顧立雄今（10）日表示，沒有要將相關的汰除設備去應用在戰場的情況。立院院會今日繼續邀請行政院院長提出施政方針及施政報告繼續質詢。顧立雄並於會前受訪。針對對美軍購MQ-9B無人機交機也傳出延宕，顧立雄表示，MQ-9B並沒有延宕，不知道相關的情況是從哪裡聽來的，MQ-9B相關的交貨進度都正常，也沒有其他的武器是因為美伊戰爭的影響而延誤交貨的情況。媒體詢問目前國軍現役的飛彈有沒有可能被調度到中東前線？顧立雄回應說， 國軍獲得的美製武器，原則上如果屆期還是進行汰除。除非美方有相關的需求，那由他們來運送回去之後，再做其他的用途。但「迄今」並沒有因為俄烏戰爭有來跟我們說要將這些相關的汰除設備要提取去應用在戰場的情況。針對軍購發價書是否來不及簽署？顧立雄說，收到發價書應該是3月6號，相關的話應該是在3月26號之前要簽署，現在有五項發價書，我們已經拿到其中四項。希望這五項都能獲得授權後進行簽署。特別是海馬士多管火箭（HIMARS）的部分，因為相關的期程早點啟動，對我國非常重要，如果不趕快簽約，如果再延宕的話，恐怕會有相關產能的影響。所以還是希望能夠儘速獲得授權來進行簽署。