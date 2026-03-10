我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄鼓山區一間汽車旅館今日驚傳命案！清晨五時許，一名21歲張姓女子被林姓男友發現在浴室失去生命跡象，警方到場後確認其以明顯死亡，並在房內搜出疑似含有「依托咪酯」成分的喪屍煙彈，懷疑張女因吸食過量致死。目前林男已依毒品現行犯移送地檢署偵辦，至於張女確切死因仍待解剖釐清。這起命案發生在高雄市鼓山區，據了解，21歲的張姓女子與29歲的林姓男子，今天凌晨一時許，入住當地一間汽車旅館，沒想到就在清晨五時許，林男赫然發現女友倒臥在浴室內、失去生命跡象，嚇得趕緊報案求助，然而當警消人員抵達現場時，確認張女已明顯死亡。警方封鎖現場並進行鑑識，初步判定無外力介入或打鬥痕跡，兩人身上亦無外傷。不過，鑑識人員在房內搜出疑似含有「依托咪酯」成分的喪屍煙彈，研判兩人曾施用毒品，不排除張女因過量致死。目前警方已將林男依毒品現行犯移送高雄地檢署，至於張女確切死因則待法醫解剖釐清。