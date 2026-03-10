我是廣告 請繼續往下閱讀

革命衛隊的政治通牒

全球能源市場的致命鎖點

川普的立場與戰爭進程

市場風險：能源價格的未爆彈

隨著伊朗戰爭持續，荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）遭到封鎖，中東航運持續受到影響，也連帶使國際油價飆升。伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）宣布若國家在外交上與以色列及美國劃清界線，驅逐美以兩國大使，將可以獲得荷姆茲海峽的無限制通行權。根據伊朗官媒《伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台》（IRIB）報導，伊朗革命衛隊宣稱任何阿拉伯或歐洲國家，只要將領土內的以色列與美國大使驅逐出境，自次日起，該國船隻便能獲得通行該海峽的「完全授權與自由」。這份聲明反映出德黑蘭正採取更廣泛的策略，利用其地理優勢施壓各國政府，迫使各國在升級的區域衝突中，針對華盛頓與以色列採取明確的政治對抗立場。荷姆茲海峽位於伊朗與阿聯／阿曼之間，寬度僅約33公里，是波斯灣石油出口的主要門戶，承載了全球近五分之一的石油供應量。它是全球能源市場中最受關注的咽喉點，任何封鎖都將引發全球性的金融震盪。這項最新聲明出現在伊朗與美國衝突擴大的背景下，美國與以色列已對伊朗目標展開軍事行動。美國總統川普（Donald Trump）形容這場軍事行動對於瓦解伊朗的飛彈與無人機能力至關重要，並指稱德黑蘭先前正預謀對整個中東發動襲擊。川普誓言將持續施加軍事壓力直至徹底擊敗伊朗，但他同時也暗示，若德黑蘭領導層崩潰或尋求停火，這場戰爭可能會在相對短的時間內結束。另一方面，伊朗則試圖動員區域支持，並展示其仍掌握對如荷姆茲海峽等全球關鍵貿易路線的影響力。對於全球市場而言，海峽航運的安全性仍是核心風險因素。針對波斯灣石油流動的任何實質威脅，都可能導致能源價格飆升，進而波及全球匯率、通膨預期以及更廣泛的金融市場。