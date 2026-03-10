我是廣告 請繼續往下閱讀

▲袁惟仁前妻陸元琪（圖中）身穿灰色外套現身袁惟仁告別式，快步趕上家祭。（圖／記者邱曾其攝影）

資深音樂人「小胖老師」袁惟仁日前安息主懷，其告別式（殯葬彌撒）於今（10）日上午在台北市懷愛館舉行。先前外界盛傳袁惟仁的前妻陸元琪遭到長輩禁止，無法出席告別式現場，不過，今日陸元琪依然親自抵達會場，快步趕上參與了家祭環節，以實際行動破除傳聞，送前夫最後一程。今日告別式的流程依序為彌撒、家祭和公祭。會場佈置莊嚴肅穆，大螢幕與會場中央的遺照，特別選用了他生前戴著標誌性黑框眼鏡、專注彈奏吉他的身影，象徵著他一生對華語流行音樂的熱忱與無私奉獻。陸元琪在家祭開始的環節後，快步抵達會場，低調地走進現場。陸元琪先前曾透過臉書限動發出指控，表示對方家屬透過孩子傳話，明確表示「不希望她出席」告別式。讓她直指對方當年就是破壞她婚姻的殺手，如今連最後一程都遭到百般刁難。日前在靈堂開放致意期間，袁惟仁和陸元琪的一雙兒女袁義和袁融則表示，長輩的事情不方便代為表達，「但是媽媽一直都很關心爸爸的事情。」當時袁義也很貼心地表示，媽媽是否最後會到現場，就交由媽媽決定。今日陸元琪如期現身現場。在莊嚴的詩歌聲中，眾多演藝圈星友也紛紛來到現場，送別這位樂壇才子。與袁惟仁組成「凡人二重唱」的老搭檔莫凡低調現身，送別在音樂路上並肩作戰多年的摯友；陶晶瑩與李李仁夫婦、張宇、游鴻明等老友也神情哀戚，快步進入會場。隨後，巫啟賢、Ella、楊貴媚、康康、孫盛希等演藝圈好友也陸續抵達，足見小胖老師生前在圈內的好人緣與影響力。此外，部分無法親自到場參與彌撒的歌手，也紛紛透過花籃傳遞哀思。金曲歌王林俊傑（JJ）特別送上了素雅的白色百合與蝴蝶蘭花圈，並在卡片上寫下「安息主懷」，表達對前輩的無限追思；歌手劉若英也送上花籃，卡片上留下「音樂長存、思念相隨」八字，道盡對小胖老師的敬意與不捨。