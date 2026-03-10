我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 運動部本屆投入6907萬全面建構國家隊培訓精進計畫（圖），涵蓋1600萬情蒐網、4550萬頂級後勤醫療與757萬全額保險，20人情蒐團隊自去年4月起長期追蹤建立80人觀察名單，科學化系統支撐成為中華隊黃金世代最強大的隱形後盾。（圖／記者葉政勳攝）

▲從2024年12強登頂到2026年WBC東京巨蛋抗韓首勝，中華隊的蛻變印證了韓國隊總教練柳志炫那句「台灣已變成一個很強的團隊」，國家政策、科技後勤與選手革命情感三位一體，正將小小台灣一步步推向世界棒球最高殿堂。（圖／記者葉政勳攝）

「我們是一個挑戰者，要去挑戰更高的殿堂、更強的國家。感謝隊友這幾年很努力證明，我們沒有輸很多。」台灣隊長陳傑憲感性地向全場媒體吐露心聲，這股從2024年世界棒球12強賽延續至今的團隊凝聚力，讓默契早已深入這批國家隊教練與選手的骨髓。他用一句話替台灣棒球的黃金世代下了最有力結論：「小小台灣有很棒的凝聚力，不管球迷、選手、教練團每一個人。我們希望讓世界知道，小小台灣也有很強的實力。」這份「很強的實力」背後，不再只是倚靠球員的血汗與天賦，更仰賴著國家級資源的系統化支撐。本屆2026世界棒球經典賽（WBC），是新成立的「運動部」所迎來的首場國際棒球一級賽事，也是中華隊繼2024年勇奪世界棒球12強賽冠軍後的再次出征。為了延續這股氣勢，運動部祭出了史無前例的最高預算，總計高達6907萬新台幣，全面建構「一級賽事國家隊培訓精進計畫」。過去「敵暗我明」的劣勢已成歷史。本次情蒐計畫獲得1,600萬元補助，職棒聯盟編制了20人以上的龐大情蒐團隊。自去年4月起，團隊便展開長期追蹤，建立80人觀察名單，更親赴日、韓針對預賽同組對手進行深度情蒐。結合運動科學數據分析與影像標籤技術，教練團的戰術決策不再憑藉感覺，而是擁有完整對手資料庫的精準打擊。賽事期間，情蒐團隊更是全程隨隊，提供最即時的臨場應變資訊。在組訓計畫上，運動部投入了4550萬元，大幅提升教練與選手的實質待遇。更關鍵的是，職棒聯盟組成了超過40人的行政後勤醫療團隊，涵蓋醫師、運動心理教練、營養師、訓練員及防護員。考量到本次賽會橫跨日本與美國，後勤團隊更額外安排符合台灣選手飲食習慣且兼顧運動科學營養的「客製化餐點」，確保球員在異鄉也能全心投入高強度賽事。為了讓這批黃金世代能毫無保留地在場上奔馳，運動部全額補助了代表隊選手、教練及所有行政後勤醫療團隊的各項保險，包含旅平險、意外險及失能險，總額達757萬餘元，為國家隊架起最堅實的安全網。從2024年的12強登頂，到如今在東京巨蛋的精彩抗韓，中華隊的蛻變有目共睹。這是一場由前線球員、後勤團隊與國家政策共同打下的戰役。長期的資源整合、科學化的運作機制，加上選手間無可取代的革命情感，正一步步將「小小台灣」推向世界棒球的最高殿堂。