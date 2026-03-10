國家住宅及都市更新中心（國家住都中心）與愛山林建設、國巨投資共同組成的寶山林建設，今（10）日舉辦台北市「中山長春都更公辦都更案」簽約典禮，由內政部董建宏政務次長擔任見證人，國家住都中心董事長花敬群與寶山林建設股份有限公司張瀛珠董事長完成簽約。本案預計興建一棟23層住宅大樓以及一棟15層社會住宅，以「綠廊與住商混居城市新樣貌」為核心構想，形塑城市新樣貌，並由捷運站作為城市樞紐點，引導交通、商業進入生活街區。全案投資金額58.21億元，預計於2032年完工。
整合達人試辦計畫首案！加速都更 地點絕佳：離捷運南京復興只要3分鐘
「中山長春案」是國家住都中心透過「整合達人試辦計畫」第一個成功招商的案件，整合達人試辦計畫為國家住都中心2020年創新的地主整合機制，用公私協力方式推廣公辦都更，住都中心藉助民間整合達人團隊東聯公司經驗協助整合該基地地主意見，在1年內舉辦1場啟動說明會、2場大型公開說明會、4場在地溝通行動、561次私地主拜訪，取得60位私地主同意，大幅加速本案整合進程及效率。
「中山長春案」位於台北市中山區南京東路三段89巷、南京東路三段89巷27弄及長春路258巷一帶，屬於建國南京生活圈，基地南側主要道路南京東路為本市金融產業軸帶，500公尺內有捷運松江南京站及南京復興站，距離捷運南京復興站步行約3分鐘，至捷運松江南京站步行約10分鐘，擁有雙捷運線優勢。基地面積約1756坪，預計規劃興建1棟23層住宅大樓以及1棟15層社會住宅，其中23樓住宅大樓由「寶山林建設」分回，未來產品規劃20到30坪、2到3房型產品為主，可銷售戶數預計為215戶，單價推估約為每坪160萬元，總銷售約150億元，社宅則有約234戶；預計投入約58.21億元，2032年完工。
在開放空間規劃上，基地核心區域留設開放空間，配置雙排樹帶，作為周邊綠廊枝幹的延伸，並保留現在於基地上的2棵老樹，引導綠意自街廓外蔓延至基地內部。基地步行可沿街串聯遼寧公園、興國公園及復華公園等綠地空間，規劃連續性的綠廊系統，使整體景觀形成互相呼應。建築設計方面，外觀採用垂直綠化設計，陽台以弧形設計，讓植栽有最大的採光面。未來將導入黃金級綠建築標章、銀級智慧建築標章及耐震標章等高標準認證技術，實現由地表至立面的綠色永續架構。
「中山長春公辦都更案」基本資料
基地位置：台北市中山區南京東路三段89巷、南京東路三段89巷27弄及長春路258巷一帶，屬於建國南京生活圈
基地面積：約1756坪
建築規劃：規劃興建1棟23層住宅大樓（寶山林建設分回）及1棟15層社會住宅
房型規劃：可銷售住宅約有215戶，20到30坪2到3房為主；社宅約234戶
預計完工時間：2032年
投資金額：58.21億元
公辦都更建立公信力！整合更順暢 祝文宇笑稱：坐享其成
國家住都中心董事長花敬群表示，每次公辦都更簽約典禮都讓人相當開心，不僅有跨部會協助，還有實力堅強的建築團隊，強強聯手是令人振奮的事。國家住都中心目前還有18個案子等待招商，期盼有更多建設公司加入都更行列。這次「中山長春案」基地原本是公路總局宿舍，住都中心以溫暖關懷，讓長年居在此的長輩們在重建期間有安居之地。本案也是整合達人成功的第一案，住都中心不管地主在何時簽約，條件都是一樣的，以此建立起透明、公平的公信力，也以暖心關懷地主們需求。「中山長春案」以婚育家庭為主，主要規劃2房到3房。
愛山林董事長祝文宇表示，在台北市做都更相當辛苦，尤其在整合方面更加困難，要感謝國家住都中心先幫他們將地主戶整合完畢，讓他們能有「坐享其成」的機會，他們也會藉此機會，在台北市做出一個好作品。這次「中山長春案」的地理位置相當好，他們也會對相當要求建築品質，將會製作生產履歷，讓客戶可以直接來監工，最後祝文宇表示，國家住都中心花費許多心力才整合好本案，感謝國家住都中心給他們一個表現機會，會將這個都更案做好。
內政部董建宏政務次長也表示，都更是國家非常重要的住宅政策，創造整體都市環境更新，本案運用原本基地的特色，改善當地住民的生活品質，又提升都市環境。感謝國家住都中心以陪伴的方式，整合當地民眾意見，協助整合地主意見，推動都更速度。《都市更新條例》也會針對3個面向進行修正，包括整合、減少專業知識落差、資金融資方面，讓各地都市更新都能順利推動。尤其現在都市面貌仍相當老舊，所以都市更新就相當重要，希望透過都更，結合城市綠帶，改善民眾居住環境。
資料來源：國家住都中心、愛山林
