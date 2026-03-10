我是廣告 請繼續往下閱讀

▲男子於拾獲背包三天後才送到派出所，清點背包內現金短少被依侵佔遺失物移送偵辦。（圖／警方提供）

台北市一名男子日前在中山區遺失一個背包，內裝有現金、護照等貴重物品，緊急向警方報警處理。事隔三天後，另一名男子將拾獲的背包送往派出所，其當天撿到背包後並未直接送往派出所，反而騎車把背包帶離。經清點後，發現背包內現金短少萬元，男子對於短少原因交代不清遭到送辦。據了解，有民眾日前於中山區吉林路不慎遺失一個裝有現金、護照及筆記型電腦的背包，情急之下前往中山分局民權一派出所報警。警方隨即調閱周邊監視器，發現一名男子將背包拾起後，打開來翻閱並查看內容物，而後將背包帶離騎車離開。相隔3天的時間，男子便將背包交給大同分局延平路派出所員警。怎料，清點時竟發現背包內少了現金數萬元，男子對於現金短少及逾時3日才送交派出所之行徑無法解釋清楚，被依侵佔遺失物移送台北地檢署偵辦。對此，中山分局表示，民眾拾獲遺失物應儘速送交警方處理，切勿因一時貪念觸法。警方強調，不分案件大小，皆秉持為民服務精神積極處理，持續守護市民財產安全，營造安心生活環境。