我是廣告 請繼續往下閱讀

因中東情勢釀國際油價飆漲，對此行政院長卓榮泰今（10）日受訪表示，副院長鄭麗君昨日召開穩定物價小組的會議，其中在昨天下午做了幾項重大的決議，汽柴油的部分，除原先已有的「雙緩漲」機制之外，再啟動緊急的專案緩漲機制，這樣能夠降低國際油價價格的影響，此外大宗物資的原物料減徵稅負延長到9月之外，針對擴大汽柴油貨物稅，還要減徵的幅度拉高到50%，為的也是減輕大眾的負擔，最後則是確保國內肥料供應無虞，會持續辦理農漁業用油的補貼，補貼會達到14%，希望降低大家農業、漁業機具用油的負荷。卓榮泰說，從上個禮拜一直到昨天，政府都一直很關注整個中東的情勢，對國內外整個經濟環境的影響。昨天也特別又召集了外交部、交通部、經濟部、金管會、財政部，就所業管的業務來做了更詳細的分析跟重要的決定。卓榮泰提到，副院長也在昨天持續召開穩定物價小組的會議，其中做了幾項重大的決議。汽柴油部分，除了原先已有的「雙緩漲」機制外，再啟動緊急專案緩漲機制，這樣能夠降低國際油價價格的影響。昨天第一次已經採用這樣的方式，政府也吸收也緩漲，所以昨天油價先漲了1.5元。隨後會觀察國際油價上漲的趨勢，也啟用「雙緩漲」，加上專案緩漲的機制，同時來並行，希望降低所有國人的民生負擔。其次，在大宗物資的原物料減徵稅負這個方面，除了延長到9月之外，針對擴大汽柴油貨物稅，還要減徵的幅度拉高到50%，這是法律中的一個上限，把它提高到上限，為的也是減輕大眾的負擔。第三個，確保國內肥料供應無虞，政府會持續辦理農漁業用油的補貼，漁業動力用油補貼會達到14%，也希望降低大家農業、漁業機具用油的負荷。最後卓榮泰表示，強化跨部會民生商品價格的監測機制，隨時觀察市場的變化，隨時做機動的調整，最後一項是持續關注供應鏈與產業的各項的影響，這是物價穩定小組在開會做出的重要決定，希望能夠讓大家減輕各種的負擔。