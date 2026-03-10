我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）例行賽今（10）日迎來一場焦點對決，由奧克拉荷馬城雷霆在主場迎戰丹佛金塊。雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在比賽中展現統治力，率領球隊以129：126擊敗金塊。更正式達成一項足以載入史冊的壯舉：連續126場比賽得分超過20分，成功追平傳奇中鋒張伯倫（Wilt Chamberlain）所保持的NBA歷史最長紀錄。用一場無法挑剔的表現，正面擊敗自己的MVP競爭對手約基奇（Nikola Jokic）。在比賽進行到第三節時，亞歷山大憑藉一記精準的後撤步三分球破網，得分正式跨越20分大關。這一球不僅點燃了主場球迷的熱情，更宣告他追平了NBA懸掛已久的史詩級紀錄。首先，亞歷山大已連續126場例行賽得分突破20分，這項數據與張伯倫並列NBA歷史第一。另外，截至目前，亞歷山大本季已有37場比賽得分超過30分，高居全聯盟第一。亞歷山大最終全場21投14中，砍下35分、9籃板、15助攻，且令人驚嘆地錄得0失誤，還在比賽最後時刻命中致勝三分球，打出近乎完美的表現。亞歷山大的傳奇之旅並非一蹴而就。上賽季他便以場均32.7分榮膺NBA得分王，並率領雷霆隊打出68勝的例行賽戰績。最終，他成功帶領球隊奪得俄克拉荷馬城隊史首座總冠軍獎盃，正式確立了他在聯盟中的超級巨星地位。除了亞歷山大的歷史級表現外，雷霆隊其他球員今日亦有亮眼演出，傑林·威廉姆斯（Jaylin Williams）今日手感發燙，全場17投10中，其中三分球11投7中，貢獻29分、10籃板、2助攻及2阻攻。單場7記三分球刷新其職業生涯新高，連雷霆記者Brandon Rahbar都驚嘆：「他的表現簡直不可思議。」米切爾（Mitchell）在第四節接獲亞歷山大妙傳上籃得分，這一球也讓亞歷山大本場助攻數來到15次，同樣刷新其個人生涯單場助攻紀錄。