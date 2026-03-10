我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長卓榮泰8日現身日本東京巨蛋看球，為中華隊加油，而這也是1972年台日斷交以來，54年來首度有現任閣揆赴日。不過，在野黨卻質疑卓榮泰公器私用。卓榮泰僅簡短回應，是休假日的自費且私人的活動對此，海委會主委管碧玲今（10）日再度表示，台灣外交處境艱難，卓榮泰願意自費是他的承擔，要給他加油。立院院會今日繼續邀請行政院院長提出施政方針及施政報告繼續質詢。管碧玲並於會前受訪。針對卓榮泰赴日看球遭到在野黨質疑，管碧玲表示，台灣的外交處境極其艱難，需要非常多盟邦的協助，從事外交非常辛苦與委屈，這是54年來首次有現任行政院長踏上日本國土，其目的是為了替Team Taiwan加油，這是一件非常溫暖、重要且難得的事情，國人應感到高興與感動，而非生氣或指責。管碧玲說，在中國壓迫下，台灣從事外交必須迂迴，卓榮泰對於台灣艱難的政治局勢有深刻的體察，此次行程是由卓榮嘆自費前往，這展現了他的承擔，社會大眾應給予肯定與支持。管碧玲痛批，中國外交部發言人對卓榮泰「口出惡言」，並在國際場合施加壓迫，完全無法接受並予以譴責，支持卓榮泰的聲音，以及譴責中國的聲音都要「大一點」，這是我們的外交，看得懂的人就懂，看不懂的人可能也是裝不懂。