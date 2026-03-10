我是廣告 請繼續往下閱讀

2024年凱米颱風侵台釀數艘貨輪在南部沿岸擱淺，航港局避免悲劇重演近年推動多項航行安全精進作為，包含海警發布前近岸12浬海域淨空措施。航港局統計去年船舶擱淺案件僅5件，跟前一年相比大幅降低了58%；去年颱風期間執行5次淨空作業，成功達成「風災期間0擱淺」。我國海域海事案件數自2021年的144件，顯著下降至2025年的101件，降幅達三成。其中，我國海域內不含漁船的海事案件數呈現更顯著下降趨勢，從2022年的93件降至2025年的57件，下降近四成；雙雙創下近5年來新低紀錄。航港局表示，航安管理精進作為已初具成效，有效提升船舶於我國海域內航行安全。在防範船舶擱淺方面，2025年取得了突破性的進展，透過實施「海警發布前近岸12浬海域淨空措施」，有效避免近岸船舶發生擱淺意外，2025年船舶擱淺案件僅5件，較2024年的12件大幅降低了58%。在2025年颱風期間，航港局共執行5次淨空作業，成功驅離266艘船隻，於災害性天氣期間亦執行18次，驅離354艘船隻，成功達成「風災期間0擱淺」的目標。此外，2025年共啟動4次海事應急拖船開口合約，拖救成功率達100%，近期行政院核定的大型拖船案也即將完成決標，將進一步強化我國海域的拖帶救援能量。此外，航港局已於114年10月15日實施船東責任險（P&I）審查新制，船東應向國際船東互保協會（IG P&I Club）、我國保險公司或具有國際信評機構BBB（含）以上之保險人購買保險；倘未能向符合條件之保險人投保，船東得以提供保證金，並檢附P&I保單之方式，申請進出我國商港。迄今合規率高達99.2%，確保每艘進港船舶都負起應有的安全責任。