台中正迎來史無前例的「千億級」商業大爆發！隨著北屯 14 期的「漢神洲際購物廣場」正式宣布將於 4 月 10 日盛大開幕，台中的百貨大戰已鳴槍起跑。開發版圖從北屯 14 期延伸至烏日高鐵特區、七期與水湳經貿園區，目前共有五座超大型百貨商場開發案同步推進中，總投資規模突破千億元。本篇為讀者完整盤點這五大全新商業地標，快來看看哪個商場離你家最近！
台中五大全新百貨商場一覽表
為了讓大家一秒看懂這波千億商場大戰，我們整理了五大巨頭的落腳處、開幕時程與亮點：
在地人最期待哪間？網議點名「這兩家」呼聲最高
隨著各大商場進度曝光，在地社群也掀起熱烈討論。知名在地粉專「台中粉」日前發文詢問網友「最期待哪一個開幕？」，立刻引發廣大迴響。綜觀留言，位於烏日高鐵特區的「第一大天地」呼聲極高，不少網友直接點名期待；而即將在 4 月率先開幕的「洲際漢神百貨公司」同樣是民眾關注的重頭戲。
除了北屯與烏日，許多網友也瘋狂敲碗自己居住的區域，紛紛點名「超巨蛋呢」、「大里」，甚至關注東區的發展。有趣的是，面對百花齊放的百貨開發案，有網友驚呼台中商場「太多了啦」，甚至有人務實地擔憂在現今環境下，是否會有「缺工」問題影響這些百億大案的完工進度。
領軍出擊：漢神洲際購物廣場 4/10 搶先開幕
由中信集團旗下台壽保斥資百億打造、漢神百貨經營管理的「漢神洲際購物廣場」，正式宣布將於 4 月 10 日開幕營運！這是台中首座結合大型購物商場與電影院的頂級場域，整體開發規模高達 6.6 萬坪，將為北屯 14 期重劃區注入最強大的商業動能。
挑戰全台最大：水湳「台中超巨蛋」開發案
近期網路熱議度爆表的，莫過於水湳經貿園區的「台中超巨蛋」開發案！台壽保已表態參與投資，整體規模上看 600 億元。該案不僅附帶大型多功能運動場館，其附屬的百貨商場營運面積更規劃高達 10 萬坪，單就純商場空間來看，有望一舉超越 D-ONE 的 9 萬坪商場，奪下「全台最大購物商場」寶座，預計最快 2031 年完工。
雙鐵共構樞紐：D-ONE 第一大天地
位於烏日高鐵站前、三鐵共構樞紐的「D-ONE第一大天地」購物中心，總投資額達 260 億元。台中經發局先前曾說明，該案樓地板面積高達驚人的 18.5 萬坪，大約是台中新光三越加遠百的 1.6 倍、台北 101 的 4.8 倍！預計最快將於 2028年完工開幕。
未來除了擁有廣達 9 萬坪的百貨商場營業面積，還將擁有長達 500 米的國際精品大道，並結合國際五星級「凱賓斯基酒店」、24 小時影城 與會展中心。最吸睛的莫過於由日本建築大師隈研吾設計的「月亮灣」空橋，勢必成為中台灣最狂的複合式商業新地標。
捷運綠線金雞母：環球購物中心進駐市府站
冠德建設與中鹿開發斥資 106 億元取得的捷運綠線市政府 G9-1 聯開案，商場部分確認將由冠德旗下的「環球購物中心（Global Mall）」進駐經營。該案將攜手凱悅酒店集團，預計 2029 年盛大開幕，持續擴大台中都會商業版圖。
潮流新指標：台中101置地廣場
台北 101 首度跨出雙北，與國泰人壽攜手打造投資額約 45 億元的「台中101置地廣場」。座落於七期的台中 101 將瞄準年輕世代，以「潮流時尚」與「活力」為主軸，預計 2030 年完工，勢必成為年輕人的打卡新聖地。
資料來源：漢神洲際購物廣場、D-ONE第一大天地
|商場名稱
|行政區
|預計開幕／完工
|投資規模
|關鍵亮點特色
|漢神洲際購物廣場
|北屯區（14期）
|2026年 4月 10日
|約 100 億元
|首座結合大型商場與影城，商場規模達 6.6 萬坪。
|D-ONE第一大天地
|烏日區（高鐵特區）
|最快 2028 年
|約 260 億元
|營業面積 9 萬坪，結合五星級飯店與商辦大樓。
|環球購物中心 (G9-1)
|西屯區（市府站）
|最快 2029 年
|約 106 億元
|捷運市府站聯開案，攜手凱悅酒店打造複合場域。
|台中101置地廣場
|西屯區（七期）
|預計 2030 年
|約 45 億元
|台北101與國壽攜手，主打潮流時尚與年輕活力。
|台中超巨蛋商場
|北屯/西屯區（水湳）
|最快 2031 年
|上看 600 億元
|商場 10 萬坪全台最大！ 附帶大型多功能運動場館。
