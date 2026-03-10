我是廣告 請繼續往下閱讀

監察院今公佈最新廉政專刊，被職棒球迷封為「假日飛刀手」的原民會副主委陳義信身家首次曝光，扣除債務總價約2千萬元，另外行政院副院長鄭麗君夫婦，相較上次財產申報，出脫了3000張旺宏，另外存款也減少600萬。行政院副院長鄭麗君及丈夫沈學榮持有2筆土地、6筆建物，價值9390萬，一輛78萬元的日產 TEANA J31S、一輛210萬元的豐田LEXUS ES300h，另有存款1919萬元、4筆保險，債權2.4億元為股東借款，債務則有1.53億用於抵押。另投資元基材料、居磁工業、光源社會及幕哲社會共4.09億；名下持有34170張旺宏，總值3.4億元；和上次財產申報相比，沈學榮賣出3000張旺宏、存款少了近600萬。政務委員季連成和妻子仝春惠持有2筆土地、2筆建物，一輛381萬的賓士汽車，另有存款857萬，有價證券956萬、17筆保險，債務283萬；信託7筆土地、2筆建物、股票151萬，夫婦總身價約不算土地建物，約2062萬。至於被職棒球迷封為「假日飛刀手」的原民會副主委陳義信，擁有3筆土地、2筆建物，價值約1884萬，一輛280萬的賓士汽車，另有存款1457萬、有價證券936萬、2筆保險，債務2595萬做為最高限額抵押權，另外信託1筆土地，股票31萬，身價約近2千萬。