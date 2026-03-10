我是廣告 請繼續往下閱讀

中東戰火擴大衝擊全球金融市場，國際油價飆升與地緣政治風險同步升高，投資人避險情緒急劇升溫。亞洲股市週一開盤即出現近年少見的大幅下跌，資金迅速撤離高風險資產並流向美元等避險工具。市場普遍認為，隨著伊朗衝突持續升級，投資人開始為更長期的戰爭情境定價。特別是 Strait of Hormuz 航運幾乎陷入停擺，令全球能源供應前景更加緊張，分析師警告市場恐仍未完全反映最壞情況。亞洲主要股市全面走跌。日本 Nikkei 225 開盤重挫6.2%，報52166點，TOPIX 也下跌4.3%。韓國 KOSPI 跌幅達6.3%，其中 Samsung Electronics 與 SK Hynix 均下跌約7%。澳洲 S&P/ASX 200 則下滑3.3%。能源市場方面，美國原油 West Texas Intermediate 一度飆升至每桶111美元，Brent Crude 也逼近110美元，雙雙創下2022年以來新高。市場擔憂海灣產油國因安全問題減產，進一步推高油價。地緣政治局勢同樣持續惡化。伊朗對卡達、科威特與巴林發動飛彈與無人機攻擊，美國也下令非必要外交人員撤離沙烏地阿拉伯。同時，伊朗在新任最高領袖 Mojtaba Khamenei 上任後首次向以色列發射飛彈，而美國總統 Donald Trump 表示軍事行動將持續「直到對方投降或崩潰」。在避險資金流動方面，U.S. Dollar Index 上漲至99.67，顯示美元需求強勁；同時加密貨幣市場同步回落，Bitcoin 跌至約66374美元，Ethereum 也跌至約1950美元。分析人士指出，在能源供應不確定與全球經濟前景轉弱的情況下，美元因美國為能源淨出口國而成為此次危機的主要受益資產。