今年初北市府與輝達正式簽約，宣告北士科正式成為輝達海外總部的所在地！國際科技巨頭大手筆投資，不僅使台灣在全球科技產業的地位更加穩固，也讓北士科周邊生活圈的房價充滿想像空間。台灣房屋根據實價登錄，統計緊鄰北士科的四大生活圈（士林、社子、石牌、天母）成屋房價漲幅，其中以士林生活圈年漲9.3%最多，去年均價82.6萬元也高居四大生活圈之首；均價最親民的則是社子生活圈，還保持5字頭的相對低水位；老牌豪宅生活圈天母不漲反跌，去年均價較前年微跌2%，是唯一房價縮水的生活圈。
士林捷運、聯開案加持 領漲各生活圈
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，北士科開發至今僅約10年，目前園區範圍內的供給，僅有少量成屋，房市交易以預售屋居多，因此想立刻卡位「輝達宅」的自住客，會把眼光鎖定緊鄰北士科的周邊成熟商圈，為周邊商圈的成屋市場注入支撐買盤，使附近生活圈在房市盤整時期仍漲多跌少。其中士林生活圈不僅鄰近北士科，還有環狀線北環段的軌道利多，具雙捷轉乘遠景，且北環段士林站還有聯開案加持，因此漲幅領跑各生活圈。
天母供給釋出少、主力產品以大坪數為主 不受首購青睞
北士科周邊的四大生活圈中，資深豪宅生活圈的天母，去年房價微跌2%，從79.4萬元縮水至77.8萬元，在北士科輝達效應的一片漲聲中，反應相對無感。台灣房屋朗居天母特許加盟店店東段瀚璽表示，天母的開發較早，發展也趨向飽和，住宅供給不乏屋齡高的公寓華廈，新屋供給多半需仰賴都更重建，而近年少有新供給釋出，交易以自住能力所及的中古住宅為主，因此均價較去年略低；加上區段主力產品的中古屋多為中大坪數規劃，與現今主要買盤的首購需求較有距離，所以市場相對封閉，價格也少有波動，消費者反而不需追漲，在購屋布局上更游刃有餘。
段瀚璽進一步指出，雖然天母現階段受北士科的帶動有限，但天母商圈集中度高，擁有新光三越、高島屋與SOGO三大百貨，加上匯集美國學校、日僑學校與歐洲學校等國際私校，以及天母國小、士東國小、蘭雅國中等長年額滿的公立明星學校，對海內外的高資產科技新貴家庭而言，仍具吸引力；尤其南側的芝山捷運站周邊，享有交通優勢，可說是北士科的大眾運輸門戶，因此未來北士科發展成熟、就業人口移入後，天母房市的前景依然可期。
資料來源：台灣房屋、實價登錄
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，北士科開發至今僅約10年，目前園區範圍內的供給，僅有少量成屋，房市交易以預售屋居多，因此想立刻卡位「輝達宅」的自住客，會把眼光鎖定緊鄰北士科的周邊成熟商圈，為周邊商圈的成屋市場注入支撐買盤，使附近生活圈在房市盤整時期仍漲多跌少。其中士林生活圈不僅鄰近北士科，還有環狀線北環段的軌道利多，具雙捷轉乘遠景，且北環段士林站還有聯開案加持，因此漲幅領跑各生活圈。
北士科周邊的四大生活圈中，資深豪宅生活圈的天母，去年房價微跌2%，從79.4萬元縮水至77.8萬元，在北士科輝達效應的一片漲聲中，反應相對無感。台灣房屋朗居天母特許加盟店店東段瀚璽表示，天母的開發較早，發展也趨向飽和，住宅供給不乏屋齡高的公寓華廈，新屋供給多半需仰賴都更重建，而近年少有新供給釋出，交易以自住能力所及的中古住宅為主，因此均價較去年略低；加上區段主力產品的中古屋多為中大坪數規劃，與現今主要買盤的首購需求較有距離，所以市場相對封閉，價格也少有波動，消費者反而不需追漲，在購屋布局上更游刃有餘。
段瀚璽進一步指出，雖然天母現階段受北士科的帶動有限，但天母商圈集中度高，擁有新光三越、高島屋與SOGO三大百貨，加上匯集美國學校、日僑學校與歐洲學校等國際私校，以及天母國小、士東國小、蘭雅國中等長年額滿的公立明星學校，對海內外的高資產科技新貴家庭而言，仍具吸引力；尤其南側的芝山捷運站周邊，享有交通優勢，可說是北士科的大眾運輸門戶，因此未來北士科發展成熟、就業人口移入後，天母房市的前景依然可期。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。