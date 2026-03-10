我是廣告 請繼續往下閱讀

藝人郭書瑤弟弟郭柏廷涉嫌提供帳戶給共諜案主嫌魯紀賢，協助魯紀賢在台灣發展組織、滲透國軍，兩人及其他8人都被依違反國安法起訴，一審北院重判魯男10年6月、郭柏廷3年10月，案件上訴二審後，高等法院今日宣判，魯男維持一審刑度、郭柏廷改判刑3年。可上訴。檢方調查，本案主嫌魯紀賢是知名扯鈴教練，因為商演活動常常往來於兩岸，2010到2011年間中共國安局情報人員趁他過去辦活動時吸收他，要求他回台灣幫忙滲透軍中，並以每份5千元到上萬元不等價格購買情報，在2022年4月到2023年7月這段時間，魯紀賢總共接收570萬元。魯紀賢顧慮自己有詐欺前科，不便提供個人帳戶，向郭書瑤弟弟郭柏廷、郭柏廷女友曾姿婷、扯鈴同行趙亦偉3人借帳戶收款；為了建立組織發展所需的基地，一開始在天母一帶租房子，後來改到陽明山上租別墅。去年6月30日，台北地院針對魯姓主嫌重判10年6月徒刑，郭伯廷則判3年10月，案經上訴二審，高等法院今日二審宣判，魯男仍維持原判10年6月，郭柏廷改判3年徒刑。至於其他8名被告，一審各判處2年2月至8年不等的刑期，二審高院改判趙亦偉則2年、緩刑4年，林婕妤與林楚崡均改判為5年，田曦改判7年2月。至於常德隆、李得勝、曾姿婷及馮世維等四人則維持一審原判，刑期分別落在3年8月至4年10月之間。全案可上訴。