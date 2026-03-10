美國、以色列與伊朗的戰事持續，使得波斯灣出海唯一水道荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的通行狀況受到關注。據消息人士透露，伊朗正準備針對與美國盟友相關的船隻採取徵收「安全稅」的新措施，顯示德黑蘭正試圖利用其對區域能源航道的控制權，作為與華盛頓對抗的籌碼。
伊朗的「安全稅」計畫
根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，一名熟悉領導層戰略的消息人士透露，伊朗當局正敲定一項計畫，準備對在波斯灣運作、且與美國盟友國相關的油輪與商船徵收所謂的「安全稅（security duties）」。
即便美國總統川普（Donald Trump）稱目前仍有船隻通行荷姆茲海峽，不過該消息人士強調海峽現在是關閉的，並暗示伊朗認為荷姆茲海峽實質上處於其影響力之下，「我們掌握著全球油價的命脈，美國在很長一段時間內都必須等待我們採取行動來控制油價。」
該名消息人士進一步稱，「能源價格已經變得不穩定，我們將繼續鬥爭，直到川普宣布失敗為止。」
戰略咽喉：全球經濟的命脈
investinglive報導指出，荷姆茲海峽是全球最重要的能源咽喉點之一，全球約五分之一的石油運輸須經過這條連接波斯灣產油國與國際市場狹窄水道。
一旦荷姆茲海峽出現任何航運中斷，都會迅速波及全球能源價格與金融市場。
伊朗官員已多次發出訊號，稱若與美國的衝突進一步升級，能源市場將持續受到衝擊。消息人士指出，德黑蘭相信自己有能力進一步影響全球能源成本，並暗示這種對峙將持續到華盛頓的政治局勢發生變化為止。
川普的強硬警告
針對伊朗任何企圖限制石油運輸的行為，川普發出了措辭強硬的警告。
川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上表示，若德黑蘭採取行動阻斷該航道的石油運輸，美國將以壓倒性武力回應。他警告，如果出現這種情況，伊朗可能面臨遠比目前經歷更嚴重的軍事打擊。
同時，川普將海峽持續保持開放，描述為對高度依賴波斯灣能源進口的國家的一項利益，尤其是中國以及其他主要能源消費國。
雙方的表態凸顯了波斯灣石油流動安全性日益緊張的局勢。對市場而言，荷姆茲海峽的航運走向仍是決定全球能源價格前景最受關注的因素。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，一名熟悉領導層戰略的消息人士透露，伊朗當局正敲定一項計畫，準備對在波斯灣運作、且與美國盟友國相關的油輪與商船徵收所謂的「安全稅（security duties）」。
即便美國總統川普（Donald Trump）稱目前仍有船隻通行荷姆茲海峽，不過該消息人士強調海峽現在是關閉的，並暗示伊朗認為荷姆茲海峽實質上處於其影響力之下，「我們掌握著全球油價的命脈，美國在很長一段時間內都必須等待我們採取行動來控制油價。」
該名消息人士進一步稱，「能源價格已經變得不穩定，我們將繼續鬥爭，直到川普宣布失敗為止。」
戰略咽喉：全球經濟的命脈
investinglive報導指出，荷姆茲海峽是全球最重要的能源咽喉點之一，全球約五分之一的石油運輸須經過這條連接波斯灣產油國與國際市場狹窄水道。
一旦荷姆茲海峽出現任何航運中斷，都會迅速波及全球能源價格與金融市場。
伊朗官員已多次發出訊號，稱若與美國的衝突進一步升級，能源市場將持續受到衝擊。消息人士指出，德黑蘭相信自己有能力進一步影響全球能源成本，並暗示這種對峙將持續到華盛頓的政治局勢發生變化為止。
川普的強硬警告
針對伊朗任何企圖限制石油運輸的行為，川普發出了措辭強硬的警告。
川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上表示，若德黑蘭採取行動阻斷該航道的石油運輸，美國將以壓倒性武力回應。他警告，如果出現這種情況，伊朗可能面臨遠比目前經歷更嚴重的軍事打擊。
同時，川普將海峽持續保持開放，描述為對高度依賴波斯灣能源進口的國家的一項利益，尤其是中國以及其他主要能源消費國。
雙方的表態凸顯了波斯灣石油流動安全性日益緊張的局勢。對市場而言，荷姆茲海峽的航運走向仍是決定全球能源價格前景最受關注的因素。
更多「美以聯手轟伊朗」相關新聞。