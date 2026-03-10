蘋果平價版iPhone 17e預計3月11日開賣，YouTuber Joeman 第一時間取得熱騰騰的新機進行全台首開箱實測。雖然 iPhone 17e 主打容量翻倍、價格不變的「變相降價」策略，算有誠意，但 Joeman 實測後直言，因螢幕與效能的閹割，除非有特定需求，否則強烈建議消費者直接購買標準版 iPhone 17。
外觀與新色「嫩粉色」最吸睛，終於支援 MagSafe
iPhone 17e 在外觀與機身材質上與前代相同維持霧面毛玻璃材質，唯一不同是推出了全新的「嫩粉色」。嫩粉色的17e飽和度更低，是歷代中最為淡雅的顏色。重量方面實測為 169 克，較前代微增 2 克。這代最重要的改動是終於加入了 MagSafe功能，告別了前代必須買保護殼才能使用磁吸配件、無法裸機使用的窘境。
螢幕與效能「刀法」再現
讓 Joeman 坦言最難以護航的是螢幕規格，iPhone 17e 依然維持「祖傳」的瀏海螢幕與 60Hz 更新率，現在來看不夠力。效能部分，雖搭載最新晶片，但被蘋果刻意砍掉一顆 GPU 核心來做產品區隔，面對重度遊戲跑起來相當吃力，建議有中重度遊戲需求的人還是購買標準版。
續航表現出乎意料
相機方面，iPhone 17e 的主鏡頭受惠於新世代影像訊號處理器，對噪點的抑制表現明顯變好，但在夜拍且光源混亂的場景中，HDR 演算法卻讓高光直接爆掉，表現反倒不如標準版的 iPhone 17。前鏡頭也僅維持 1200 萬畫素，未下放標準版的 1800 萬畫素與人物居中功能，差距蠻大。
續航方面因少了一顆 GPU 核心降低了滿載功耗，玩重載遊戲的續航達 3 小時 18 分鐘，比標準版多出 25 分鐘。但若觀看 YouTube 4K 影片，續航力約 12 小時 13 分鐘，明顯落後標準版的 15 小時。充電部分維持 20W，實測需花 95 分鐘才能充滿，未跟進 17 系列的 40W 快充，相當可惜。
建議一般用戶「直升」標準版
針對購買建議，Joeman 分析目前標準版 iPhone 17 的通訊行最低價約落在 2.7 萬元左右，與全新 iPhone 17e 的價差僅約 5000 元。考量到 17e 被拔掉的功能實在太多，價差帶來的體驗絕對大於 5000 元，建議一般用戶「直升」標準版。
不過，他也點出 iPhone 17e 的特定客群：適合想要單手好操作、想搭配電信資費且不想花太多錢的消費者，又或是極度熱愛「嫩粉色」、單純買來當備用機或業務機的人。此外，因螢幕不夠大，他也不建議買來送給長輩使用。
資料來源：蘋果、Joeman
