我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨不分區立委李貞秀就職資格遭質疑，立法院長韓國瑜將於明天日召集朝野協商，研商「李貞秀立法委員認定」相關事宜。對此，民進黨發言人吳崢今（10）日表示，身為主管機關的立法院，應該要主動來將李貞秀的立委工作解職，呼籲立院大家長的韓國瑜，應該扛起責任。民進黨上午召開「重大時事議題民調」記者會，針對李貞秀議題，吳崢受訪時表示，對於是否適合擔任立委，以及是否處理雙重國籍問題，遺憾李貞秀並未正面回應國人的質疑，而行政部門態度也非常清楚，均不同意李用草率、敷衍方式，面對國籍法的檢視。吳崢提到，內政部長劉世芳也也稱，李貞秀並沒有完成按照國籍法相關程序，身為主管機關的立法院，應該要主動來將李貞秀的立委工作解職，但立法院目前並沒有做到此事。吳崢說，韓國瑜在上個月與總統賴清德的新春茶會談話上，表達要主動化解朝野歧異，仍期待韓國瑜身為立院大家長，應該扛起責任。吳崢強調，民進黨的基本立場非常清楚，就是法律面前所有人一視同仁，不管是有中國籍、美國籍、加拿大，有任何一個除了中華民國以外的雙重國籍，都不能擔任公職，而這一個規定，不應該為了任何人有所動搖，也不應該去讓民眾黨或者是李貞秀去鑽制度的漏洞，造成國家安全破口。