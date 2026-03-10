我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳冠宇發文告白老友及學弟，讓他能帶著最完美的句點結束國家隊。（圖／陳冠宇IG @kuanyu1029）

2026世界棒球經典賽（WBC）中華隊無緣晉級8強，資深投手陳冠宇賽後在社群平台發文，宣布卸下國家隊戰袍，感性表示「他們的故事會持續走下去」。而本次經典賽中，他是唯一沒有上場的國家隊選手，引來許多球迷關心，對此陳冠宇也親自解釋原因，表示因為學弟們很優秀，要大家不用擔心。現年35歲的陳冠宇，擁有3屆經典賽資歷，昨（9）日深夜他拋出震撼彈，宣布將卸下國家隊，發文告白老友及學弟：「我很開心也很滿足，謝謝你們的努力，讓我國際賽最後一場比賽可以贏球，帶著最完美的句點結束國家隊。」而本次經典賽，陳冠宇是中華隊唯一沒上場的選手，讓球迷相當困惑，在網路上發出尋人啟事，「陳冠宇都沒上過欸、為何不用他」、「九局下讓孫易磊續投，也沒有派冠宇出來？」對此，陳冠宇本人也在IG上解釋原因，「因為學弟們很優秀，所以我才沒有上場，請大家不用擔心」。而陳冠宇貼文一出，台灣隊長陳傑憲暖心留言：「感謝台灣有你。」陳晨威也調皮開玩笑說：「你打的話跟你吃的東西一樣多，愛你喔！」另外，旅美小將沙子宸也留言致謝「學長辛苦了 謝謝照顧」。其他球迷也感謝他這幾年的付出，「這20年來有你真好」、「有冠宇就安心」、「感謝你多年來為國家隊的付出，陳陳大丈夫，最令人放心的存在」。