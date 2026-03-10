我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Ella送別袁惟仁，家祭結束後快步離開，路上一路哭不停。（圖／記者邱曾其攝）

Ella低調現身 談到袁惟仁爆哭無法受訪

知名音樂人「小胖老師」袁惟仁今年2月2日離世，享年57歲，今（10）日上午在台北第二殯儀館舉辦追思會，他生前曾幫S.H.E製作專輯，Ella（陳嘉樺）今早一身黑、戴墨鏡送老師最後一程，哭到鼻子發紅喘到無法說話，家祭結束後快步離場。今天許多演藝圈好友前來送別，9點47分Ella一身黑低調現身，10點多家祭結束後，她爆哭到鼻子發紅、啜泣到不行無法受訪，最後在工作人員的陪同下護送離場。今天追思會上，中央擺放袁惟仁生前彈著吉他的遺照，場外花籃排滿，包括林俊傑、劉若英，以及S.H.E、李翊君、游鴻明、黃韻玲等人都送上悼念。袁惟仁在華語樂壇資歷深厚，曾擔任S.H.E、動力火車、齊秦、迪克牛仔、熊天平、許美靜等歌手專輯製作人，留下不少經典作品。2007年起，他也因擔任選秀節目《超級星光大道》評審再度翻紅，與黃韻玲以直率又專業的評論風格，成為觀眾熟悉的音樂導師，也讓更多年輕世代重新認識這位音樂人。