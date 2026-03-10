我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長卓榮泰日前表示，傳統核能時代的非核家園已在去年達成，面對新時代，台灣要全面接觸核融合等先進核能技術的討論，當新核能達到核安無疑慮、核廢可處理，並取得高度共識，就可討論是否要接受新核能。國民黨立委王鴻薇今（10）日質詢時問相關進度，卓榮泰說，目前尚無具體啟動時程。卓榮泰說明，新式核能包括小型模組反應爐（SMR）與核融合技術，目前仍屬國際研發階段，他指出，全球多國正積極推動相關研究，包括 ITER 等國際合作計畫，正在研發新型托克馬克（Tokamak）核融合發電機組，因此尚無具體啟動時間表。王鴻薇酸，所以只是論述階段？卓榮泰反駁，這已經是有一定成形的東西，怎麼會只是論述？王鴻薇再問核二廠與核三廠的重啟計畫。卓榮泰指出，核三廠已與原廠規劃再運轉計畫，預計三月底前送核安會審查，但自主安全檢查及設備老化更換仍需時間，並強調將遵守《核管法》三項原則：核安無疑慮、核廢有妥善處理機制、確保社會共識。因此，目前仍無確切時間表。核二廠方面，由於燃料爐中仍有燃料棒，相關自主安全檢查與重啟程序也正在進行中，費用與詳細規劃仍需與原廠討論。王鴻薇酸，民進黨過去把反核當神主牌，現在又要重啟核能。卓榮泰反駁，當初封存核四廠的是前總統馬英九，王鴻薇說，又要找馬維拉來救援，民進黨的非核家園政策，導致台灣能源結構高度依賴火力發電，近期中東局勢引發能源供應風險，更凸顯台灣能源系統脆弱，民進黨卻只會不斷重申「韌性」。王鴻薇批，錯誤的政策比貪汙更可怕，卓也反擊，「胡亂的指責比無知更無知」。王說民進黨不認錯還強詞奪理，卓說，「我回答就說強詞奪理，不回答就說黑箱，這就是你們的作風。」