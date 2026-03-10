我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陸元琪（右）參加完袁惟仁的告別式，在好友陶晶瑩（左）陪伴下走出會場。（圖／記者邱曾其攝影）

陶晶瑩心疼護駕 陸元琪吐露和袁惟仁最後的告別

▲袁惟仁告別式現場佈置莊嚴肅穆，大螢幕與會場中央的遺照，特別選用了袁惟仁生前戴著標誌性黑框眼鏡、專注彈奏吉他的身影。（圖／記者邱曾其攝影）

破除不准出席傳聞 如期趕赴家祭

一雙兒女懂事應對 吉他遺照伴最後一程

資深音樂人「小胖老師」袁惟仁的告別式（殯葬彌撒）於今（10）日上午在台北市懷愛館舉行。先前外界盛傳前妻陸元琪遭男方家屬下達「封殺令」禁止出席，但今日她仍趕赴現場參與家祭，送前夫最後一程。在離場時，她由好友陶晶瑩全程護駕陪伴，首度對外吐露了送別的真實心聲，她表示：「一直都有在心裡跟他說很多話。」陸元琪在結束家祭與告別式流程後，在陶晶瑩的攙扶與陪伴下步出會場，瞬間遭大批媒體包圍。面對推擠與混亂的場面，陶晶瑩連忙在旁護衛並提醒記者注意安全：「你們要摔倒了啦！」而身處焦點的陸元琪則保持低調，對媒體點頭致意：「謝謝大家，你們辛苦了！」當被問及為何在最後一刻打破長輩限制、決定現身送別時，一旁的陶晶瑩心疼地代為發聲：「一定要來送的，這是人之常情。」而談到親自送別前夫的感受，陸元琪難掩複雜情緒，簡短而真摯地表示：「一直都有在心裡跟他說很多話。也謝謝我的兩個小孩，他們都很懂事。」不過，當媒體追問是否已對過去的恩怨釋懷或與家屬和解時，陸元琪並未多做回應，隨後便快步走入電梯離去。回顧這場出席風波，陸元琪日前曾透過臉書限時動態發出沉痛指控，表示男方家屬透過孩子傳話，明確表達「不希望她出席」告別式。她當時直指對方當年就是破壞她婚姻的殺手，感嘆如今連送前夫最後一程都要遭到百般刁難。儘管阻礙重重，今日在家祭環節開始後，陸元琪依然快步且低調地走進會場，以實際行動完成了這場最後的道別。面對長輩間的恩怨，袁惟仁與陸元琪的一雙兒女袁義、袁融有很高的成熟度。日前在靈堂開放期間，兩人得體地向媒體表示，不方便代為表達長輩立場，但強調「媽媽一直都很關心爸爸的事情」，兒子袁義更貼心表示，將是否出席的決定權完全交給母親。今日的告別式現場佈置莊嚴肅穆，大螢幕與會場中央的遺照，特別選用了袁惟仁生前戴著標誌性黑框眼鏡、專注彈奏吉他的身影，陸元琪今日的出席，不僅解開了外界的猜疑，也讓這場人生最後的畢業典禮，在兒女的陪伴下畫下圓滿句點。