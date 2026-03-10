台中全新大型購物商場要來了！「漢神洲際購物廣場」宣布4月10日正式開幕營運，為台中首座大型購物商場與電影院的百貨場域，商場開發規模達到6.6萬坪，漢神表示，將規劃地上7層、地下4層，還有立體停車場，並且進駐超過500個品牌，目前已知有「島語」台中首櫃、頂級粵菜名店「名人坊」等，預計將成為台中市發展中的全新消費座標。
台中「漢神洲際購物廣場」4/10開幕！進駐餐飲品牌搶先看
台中「漢神洲際購物廣場」宣布將在4月10日正式開幕營運，商場將匯集超過500個品牌進駐，其中約 150 家為全台首店、台中獨家品牌及特色旗艦店型。國際美妝品牌多以精品店型設計呈現；餐飲品牌則以多元主題式特色餐廳為亮點，成為商場的重要特色之一。商場還有電影院進駐，預計將在2026年底正式營運。
進駐餐飲品牌搶先看：目前已知進駐品牌，包括漢來美食旗下全台最難訂位的 Buffet「島語」台中首櫃、頂級粵菜名店「名人坊」；初魚集團全台首櫃高級餐廳、屋馬集團全台首櫃全新業態餐廳、金色三麥集團運動酒吧全新型態台中首櫃、馬辣集團時尚火鍋餐酒館台中首櫃。
台中「漢神洲際購物廣場」空間規劃：地上7層、地下4層、最大規模停車場
漢神洲際購物廣場將以開闊挑空與自然採光為設計特色，6.6萬坪的空間將規劃地下4層、地上7層，加上立體停車場，整體建築外觀採用綠建築玻璃帷幕，透過玻璃穹頂引入自然光線，折射出璀璨光芒，搭配流線型空間與龍捲風造型藝術裝置，營造明亮開放且富層次感的購物氛圍。
漢神洲際坐落於中彰投最重要的交通樞紐74號快速道路，並串聯國道1號、國道4號，中彰投居民都能輕鬆抵達，商場也特別規劃台中市區最大規模停車場，提供約6500個汽機車停車空間，其中包含約2500個汽車停車位、約4000個機車停車位。並且隨著開幕日期正式公布，漢神洲際購物廣場表示，將陸續揭露品牌名單與相關資訊。
台中不只有漢神洲際購物廣場！全新百貨陣容超強
除了「漢神洲際購物廣場」正式宣布將於4月10日開幕外，台中百貨商場也進入百家爭鳴時代。接下來最快2028年將迎來「D-ONE第一大天地」，2029年有「環球購物中心（G9-1）」，2030年則是「台中101置地廣場」，2031年還有「台中超巨蛋商場」，未來共計五座全新百貨商場加入台中百貨戰局，勢必為當地消費市場帶來全新面貌。
資料來源：漢神百貨
我是廣告 請繼續往下閱讀
台中「漢神洲際購物廣場」宣布將在4月10日正式開幕營運，商場將匯集超過500個品牌進駐，其中約 150 家為全台首店、台中獨家品牌及特色旗艦店型。國際美妝品牌多以精品店型設計呈現；餐飲品牌則以多元主題式特色餐廳為亮點，成為商場的重要特色之一。商場還有電影院進駐，預計將在2026年底正式營運。
進駐餐飲品牌搶先看：目前已知進駐品牌，包括漢來美食旗下全台最難訂位的 Buffet「島語」台中首櫃、頂級粵菜名店「名人坊」；初魚集團全台首櫃高級餐廳、屋馬集團全台首櫃全新業態餐廳、金色三麥集團運動酒吧全新型態台中首櫃、馬辣集團時尚火鍋餐酒館台中首櫃。
漢神洲際購物廣場將以開闊挑空與自然採光為設計特色，6.6萬坪的空間將規劃地下4層、地上7層，加上立體停車場，整體建築外觀採用綠建築玻璃帷幕，透過玻璃穹頂引入自然光線，折射出璀璨光芒，搭配流線型空間與龍捲風造型藝術裝置，營造明亮開放且富層次感的購物氛圍。
漢神洲際坐落於中彰投最重要的交通樞紐74號快速道路，並串聯國道1號、國道4號，中彰投居民都能輕鬆抵達，商場也特別規劃台中市區最大規模停車場，提供約6500個汽機車停車空間，其中包含約2500個汽車停車位、約4000個機車停車位。並且隨著開幕日期正式公布，漢神洲際購物廣場表示，將陸續揭露品牌名單與相關資訊。
除了「漢神洲際購物廣場」正式宣布將於4月10日開幕外，台中百貨商場也進入百家爭鳴時代。接下來最快2028年將迎來「D-ONE第一大天地」，2029年有「環球購物中心（G9-1）」，2030年則是「台中101置地廣場」，2031年還有「台中超巨蛋商場」，未來共計五座全新百貨商場加入台中百貨戰局，勢必為當地消費市場帶來全新面貌。
資料來源：漢神百貨