台北市副市長李四川今正式辭職，投入新北市長選舉，不過隨即遭媒體踢爆，胞弟李賜福涉嫌以威嚇手段，長期向小琉球清運垃圾的業者勒索576萬元，對此，李四川回應，父母無法選擇，手足更是無法選擇，雖然一再被攻擊，但還是堅持選擇善良。李四川今正式辭去台北市副市長一職，預計將在明日中常會接受國民黨提名，參選年底的新北市長，不過《鏡週刊》今再踢爆，胞弟李賜福「環保蟑螂」，涉及暴力威脅小琉球垃圾清運業者，導致小琉球600噸垃圾堆島，臭氣沖天，勒索回饋金遭起訴，甚至還傳出案外案，有不肖人士用清運垃圾運毒。針對胞弟的爭議，李四川對此回應，他的弟弟是李賜福。父母無法選擇，手足更是無法選擇。決定參選後，有人一再拿他的兄弟做文章。他重申，大家都這個年紀了，應該負起完全的法律責任。李四川強調，雖然一再被攻擊，但他還是堅持選擇善良，因為「厚道樸實」，才是台灣人的本質。