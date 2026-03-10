我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市北區中正公園今（10）日上午傳出死亡案件。一名28歲林姓男子被發現倒臥在公園內路橋下方，疑似已無生命跡象。警消獲報趕抵現場時，確認林男已明顯死亡，警方隨即封鎖現場進行調查，並報請檢方相驗釐清死因，同時通知家屬到場。初步了解，林男平時與其他街友一同棲身在該處路橋下方，生活環境簡陋，僅以紙板與少量保暖衣物遮蔽風寒。林男本身疑有慢性疾病，近日疑似因身體不適，今早其他街友發現他遲遲未起身，嘗試上前叫醒卻沒有反應，這才驚覺情況不對並通報警消。警消人員到場後確認林男已無生命跡象，現場未發現明顯外力介入情形。警方已封鎖現場並進行初步勘查，全案已報請檢察官相驗，以進一步釐清確切死因。據現場觀察，該處路橋上方為中國醫藥大學附設醫院商圈，人來人往，附近還有中山堂與公園休憩空間，平日遊憩民眾不少。然而橋下卻成為部分街友棲身之地，僅以簡易物品搭建臨時棲身處，生活條件相當克難。